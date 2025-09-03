Suzuki alcanza el millón de unidades del Vitara en su fábrica de Esztergom (Hungría) - SUZUKI

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Suzuki ha alcanzado el hito de producción de un millón de unidades del modelo Vitara en Europa, concretamente en la fábrica que tiene la compañía japonesa en Esztergom (Hungría), desde donde se exporta este vehículo a nivel global desde 2015, hace una década.

A lo largo de su historia, de más de 37 años, el Suzuki Vitara se ha producido en tres continentes, con más de 4 millones de unidades comercializadas en cinco continente. El modelo actual cuenta con sistemas de propulsión híbridos en todas sus unidades desde 2019.

La unidad un millón, producida este año, fue un Vitara 1.4T Mild Hybrid 4x4, gris azulado, con acabado S3, destinada al mercado alemán. "El Suzuki Vitara es un claro ejemplo del carácter global de Suzuki", ha subrayado la compañía, en el marco de la celebración de esta cifra.

La actual generación del Suzuki Vitara se actualizó en 2024 y está disponible con una mecánica Mild Hybrid, tracción 4x2 y 4x4 AllGrip, y niveles de acabado S1, S2 y S3. Su sistema híbrido ligero, que le otorga la etiqueta ECO en todas sus versiones, reduce el consumo de combustible entre un 15% y un 20%.

Entre otras características, el Suzuki Vitara incorpora un sistema de infoentretenimiento con una pantalla de alta definición de 9 pulgadas. Este sistema integra navegador, reconocimiento de voz, cámara de visión trasera y conectividad inalámbrica a través de Apple CarPlay y Android Auto. Otro avance en conectividad es Suzuki Connect, la aplicación móvil que permite a los conductores interactuar con su coche desde el smartphone, con una amplia gama de servicios conectados.

Asimismo, el Vitara está equipado de serie con los sistemas ADAS más avanzados. El sistema DSBS II (Dual Sensor Brake Support) de segunda generación, por ejemplo, incluye control predictivo de frenada con detección de peatones, bicicletas y motocicletas.

También de serie son los sistemas de control de velocidad adaptativo, preinstalación de alcohol interlock, aviso luminoso en frenada de emergencia, control de retención en pendientes y control de descenso de pendientes (versiones 4x4). Los acabados S2 y S3 añaden a esta dotación de seguridad la detección de ángulo muerto y la alerta de tráfico posterior.