El presidente de Suzuki Ibérica, Juan López Frade - SUZUKI

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Suzuki prevé terminar 2026 con 5.200 coches matriculados en España, un 7,1% menos que en 2025, cuando alcanzó las 5.600 unidades, una cifra que espera recuperar en el año 2027, hasta lograr una cuota de mercado del 0,45%.

Así lo ha trasladado el presidente de Suzuki Ibérica, Juan López Frade, que ha atribuido este resultado "menos satisfactorio de lo que se esperaba" a problemas en la disponibilidad de productos y falta de unidades.

Igualmente, en lo que se refiere al conjunto del mercado de matriculaciones, el directivo ha estimado que se cerrará el año con 1.222.000 matriculaciones, una cifra superior a la prevista con anterioridad, y que en 2027 se llegará a los 1,24 millones de registros.

Es decir, para el dirigente de Suzuki Ibérica el mercado seguiría creciendo, aunque a un ritmo más moderado, después de pasar de los 1.148.218 coches de 2025. En esta línea, ha animado a no fijarse en "los aterradores pronósticos", desde la desaparición del concesionario hasta la del botón físico, pasando por la exclusividad de los coches eléctricos e incluso el coche autónomo.

De cara al futuro, López Frade ha explicado que Suzuki mantiene abiertas varias opciones tecnológicas porque "no hay un único camino hacia el futuro". En este contexto, la marca ha presentado esta misma semana el Ignis eléctrico, un modelo que llegará en 2027 y que traerá una autonomía urbana de 300 kilómetros.