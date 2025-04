Terroba (BMW) defiende "el libre comercio" en contraposición a los aranceles de Estados Unidos

Recuerda que la fábrica que más produce del grupo está en EE.UU. y avisa de que se posicionará en otros mercados para afrontar esta situación

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, Manuel Terroba, ha defendido "el libre comercio" en respuesta a los aranceles instaurados desde Estados Unidos a Europa del 25% en matería de vehículos.

"Desde el grupo BMW estamos en contra de cualquier política arancelaria, confiamos en el libre comercio y esperamos que sean medidas a corto plazo, ya que no favorecen en ningún momento al consumidor", ha expresado el CEO de BMW para España y Portugal.

"La fábrica donde BMW Group fabrica más coches en el mundo está en Estados Unidos, donde producimos 425.000 coches", ha dicho el directivo, quien ha señalado que de ese total, 250.000 vehículos son exportados a Europa.

El líder de BMW Group en España y Portugal espera que en las conversaciones con la Administración Trump se tenga en cuenta su "posición estratégica", y cree que esta situación permite abrir nuevas posiciones estratégicas en otros mercados donde opera BMW para paliar esta situación.

"Desde luego que no nos gusta esta situación, no la compartimos, no estamos a favor en absoluto, pero nos permite estar probablemente mejor posicionados que otros para afrontar esta situación", añade el presidente de la marca alemana en España y Portugal.

RESULTADOS EN 2024

El grupo automovilístico BMW cerró 2024 con un beneficio neto atribuido a sus accionistas de 7.290 millones de euros, lo que supuso un descenso del 35,4% respecto al logrado un año antes, en un contexto marcado por la menor demanda de vehículos en el mercado chino (482.700 unidades, un 1% menos) y crecimiento prácticamente cero en Estados Unidos (un 0,5%), al vender 399.300 vehículos.

Sin embargo, en el caso de España, BMW Group comercializó un total de 66.135 unidades en 2024, esto es un 17,2% más que el año anterior entre sus marcas BMW, Mini y BMW Motorrad.