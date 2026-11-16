Archivo - Tesla abre los pedidos del Cybercab por 27.500 euros, con una suscripción obligatoria en Estados Unidos - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha comenzado a aceptar pedidos de su Cybercab, el vehículo totalmente autónomo y sin volante ni pedales con el que la compañía pretende avanzar hacia un modelo de movilidad basado en la conducción sin intervención humana.

El modelo tiene un precio de partida de 29.990 dólares (unos 27.500 euros al cambio actual), al que se suma una suscripción mensual obligatoria de 299 dólares (alrededor de 272 euros) para utilizar el sistema de conducción autónoma. Según las condiciones de Tesla, el vehículo no podrá funcionar sin este servicio, cuyo precio podrá modificarse con un mes de antelación.

El propio Musk reconoció durante el fin de semana que esta cuota mensual es demasiado elevada, según publica 'Bloomberg News' y apuntó que debería acercarse a los aproximadamente 115 dólares mensuales que cuesta el acceso a determinadas funciones de conducción automatizada y conectividad prémium de otros modelos de la marca.

Por el momento, el Cybercab particular únicamente podrá circular en las zonas delimitadas en las que Tesla ya opera su servicio de robotaxi, entre ellas Austin (Estados Unidos), y sus propietarios no podrán utilizarlo para prestar servicios de transporte de pasajeros sin autorización escrita de la compañía.

Tesla también se reserva la posibilidad de modificar las áreas de circulación permitidas y restringir el funcionamiento del vehículo por motivos meteorológicos o relacionados con el estado de las carreteras. Asimismo, podrá suspender la suscripción si el propietario incumple las condiciones de servicio, lo que dejaría al automóvil sin posibilidad de operar.

RESTRICCIONES A LOS PROPIETARIOS

Las condiciones de adquisición también contemplan limitaciones sobre la personalización y la comercialización del vehículo. En concreto, Tesla prohíbe modificar su apariencia y establece que los compradores no podrán revenderlo sin autorización previa de la compañía, una restricción cuyo incumplimiento podría acarrear una penalización de hasta 50.000 dólares (unos 45.400 euros).

La empresa también se reserva el derecho a recomprar el Cybercab en cualquier momento, por un importe que determinará ella misma. En ese supuesto, el propietario deberá asumir los gastos de transporte del vehículo.

Por otra parte, Tesla tendrá acceso a determinados datos personales relacionados con el uso del automóvil, incluida su ubicación y las imágenes captadas por la cámara instalada en el interior del habitáculo. La compañía contempla así la posibilidad de supervisar el vehículo de forma remota en determinadas circunstancias.

Los primeros pedidos parecen estar dirigidos, al menos por el momento, a un grupo reducido de seguidores e influencers seleccionados por Tesla. La compañía ha anunciado que las primeras entregas podrían comenzar en el próximo mes.