Tesla arranca la producción a gran escala de su camión eléctrico Semi, que llegará a Europa en 2027

Tesla Semi - TESLA

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha arrancado la producción a gran escala de su camión eléctrico Semi en una nueva planta en Nevada (Estados Unidos) de 167 metros cuadrados, dedicada exclusivamente a este modelo, del que espera fabricar unas 50.000 unidades al año, sumando su versión estándar, de largo alcance, y europea.

"Estamos muy entusiasmados por comenzar la producción del camión Tesla Semi; será un vehículo verdaderamente revolucionario, capaz de transportar las cargas más pesadas a largas distancias y con gran facilidad de recarga. Será un camión fenomenal, pensado realmente para el conductor", ha afirmado el fundador de Tesla, Elon Musk, en un video divulgado en su cuenta de X.

Además, Musk ha indicado que "en un futuro muy cercano", el Semi incorporará funciones de conducción autónoma, las cuales serán fundamentales para la seguridad. De este modo, en viajes largos, el conductor podrá activar el sistema de conducción autónoma de Tesla, mejorando "enormemente" tanto la seguridad como el confort al volante.

Así, ha animado a los conductores a "hacer sus pedidos cuanto antes", ya que, según ha explicado, la lista de espera es "considerable". "Creo que es una propuesta ganadora en todos los aspectos, que marcará un antes y un después. Estamos ante un producto que supondrá un gran avance para el transporte de carga pesada", ha resumido.

LLEGARÁ A EUROPA EN 2027

Recientemente, Tesla ha confirmado que el camión también llegará a Europa. La versión europea ofrece una autonomía estimada de 550 kilómetros y un consumo energético de 1,0 kWh/km. Gracias a la red de Megacarga de Tesla, el vehículo puede recuperar el 60% de la autonomía en apenas 30 minutos, con potencias de carga de hasta 800 kW.

El tren motriz incorpora tres motores independientes en los ejes traseros, con una potencia de tracción de hasta 800 kW. El peso en vacío se sitúa por debajo de los 9.100 kg, con un peso bruto combinado de 40 toneladas y una toma de fuerza eléctrica (ePTO) de hasta 25 kW.

Los motores independientes proporcionan un par instantáneo y una gran potencia a cualquier velocidad, lo que permite a los conductores incorporarse al tráfico con seguridad y afrontar pendientes exigentes con confianza.