Tesla arrasa y coloca el Model 3 y Model Y como los modelos eléctricos más vendidos en septiembre

Segundo mes consecutivo que el Model 3 es el eléctrico más popular en España

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha colocado su vehículo eléctrico Model 3 como el turismo eléctrico de batería (BEV) más vendido en el mes de septiembre en España, con 1.976 unidades entregadas, aunque es un 11,6% menos en términos interanuales. El modelo tiene una cuota del 19,3% del mercado, según los datos facilitados este miércoles por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

De este modo, el Tesla Model 3 firma su segundo mes consecutivo como el eléctrico de batería con más ventas en el mercado automovilístico nacional.

El mes de septiembre también ha dejado al Model Y de Tesla como el segundo vehículo eléctrico más demandado, con un total de 1.016 comercializaciones en el mes, un 57,3% más que hace un año, recuperando así la segunda posición que perdió el pasado mes de agosto con el Kia EV3 y logrando una cuota del 10% en el mercado de turismos eléctricos.

El tercer lugar lo ha ocupado precisamente el modelo coreano KIA EV3, con un total de 529 entregas en el mes de septiembre y una cuota de mercado del 5,2% (no hay comparativa con respecto a 2024 ya que el año pasado no se comercializaba este modelo).

Entre los diez modelos más vendidos del mes se encuentran el BYD Dolphin Surf, con 503 entregas, y el BYD Atto 2, con 410 unidades, cerrando el 'top 5'. Por su parte, el BYD Seal en versión eléctrica ha tenido un total de 332 comercializaciones, seguido del Mini Mini, con 304 operaciones; el BYD Atto 3, con un acumulado de 269 anotaciones; y en los últimos puestos el Renault 5 y el Hyundai Inster, con 252 y 233 registros, respectivamente.

LAS VENTAS DE TESLA DESPUNTAN EN SEPTIEMBRE

La compañía americana Tesla ha tenido uno de los mejores meses que se le recuerdan en España tras comercializar un total de 2.992 vehículos en el mes (+3,9% en términos interanuales) y haber conseguido en los tres primeros trimestre un crecimiento del 9,5% en sus ventas en España, con 12.295 modelos comercializados.

Con estos datos de 2025, la compañía norteamericana sigue en buena sintonía para mejorar sus números con respecto a 2024, cuando consiguió entregar un total 16.675 vehículos en el mercado español.

Además, la firma estadounidense ha alcanzado el hito de 50.000 vehículos en circulación por las carreteras españolas, de los cuales casi 30.000 unidades se han matriculado en los últimos dos años.

No obstante, pese a estos datos, Tesla sigue por detrás en España respecto a su principal competidor en venta de vehículos eléctricos a nivel mundial, BYD, según las ventas acumuladas de 2025.

La firma asiática vendió unas 500 unidades menos que Tesla en septiembre logrando 2.437 operaciones, aunque casi cuadriplicando sus datos de 2024 (+291,8%). Sin embargo, el fabricante chino sigue superando con mucha diferencia a Tesla, ya que ha vendido en España 16.617 vehículos de su marca hasta el momento, casi multiplicando por seis sus datos sobre 2024 (+577,8%).

En el mercado de modelos eléctricos, el rey de ventas acumuladas entre enero y septiembre es el Tesla Model 3, con 7.667 entregas totales (+6,7% en términos interanuales) y una cuota de mercado del 10,6%, por delante del Tesla Model Y (4.586) y del Kia EV3 (4.211). En la clasificación anual, cierran el 'top '5 el R5 de Renault (3.269) y el Toyota BZ4X (2.243).

El 'top 10' lo cierran el Mini Mini (2.377), el BYD Dolphin Surf (1.950), el C3 de Citroën (1.905), el BYD Atto 3 (1.802) y el Hyundai Inster (1.693).