Tesla cae más de un 5% en Bolsa tras la victoria de los demócratas en Estados Unidos

Archivo - El fundador de Tesla, Elon Musk, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Matt Kaminsky/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Tesla, compañía propiedad de Elon Musk, han arrancado la jornada bursátil de este miércoles en Nueva York con un descenso superior al 5% tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que le han llevado a ganar el control total del Congreso.

En concreto, el precio por título ha caído a 377 dólares (334 euros) en los primeros compases de la sesión bursátil, un 5,17% menos. Le ha sucedido lo mismo a Space X, de la que también es dueño Elon Musk, que ha perdido un 4,12% de su valor, hasta 135 dólares (120 euros).

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha vivido una de las noches más grandes de su historia reciente y ha hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones legislativas de este martes; un voto de condena a las políticas (la económica en particular) del presidente Donald Trump, que encara sus dos últimos años de mandato debilitado como nunca a los ojos del Partido Republicano.

Todas las proyecciones de los principales medios estadounidenses, incluidas las de la conservadora Fox News, conceden a los demócratas los 51 escaños que les dan la mayoría en la cámara alta y, con holgura, más de los 218 escaños que necesitaban para ganar la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso; un escenario impensable a principios de año.

Un malherido Trump ha intentado enmarcar la derrota en la ausencia de su nombre en las papeletas, por mucho que se haya pasado las últimas semanas recorriendo el país entero, mitin tras mitin, intentando asociar su identidad a sus candidatos.

El presidente estadounidense lleva días asegurando que la derrota no afectará en lo más mínimo a su forma de gobernar y recurrirá sin pudor al veto ejecutivo para obstaculizar la ola de investigaciones que propulsará el nuevo Congreso, pero la realidad es que la noche demócrata ha sido una sucesión de victorias en estados donde el mandatario había ganado con comodidad las presidenciales de 2024.