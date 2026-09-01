Tesla defiende su sistema de conducción automatizada para Europa: "Sigue bloqueado por la burocracia"

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MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha defendido las ventajas de la aprobación regulatoria en Europa de su sistema de conducción automatizada total (supervisada), o FSD por sus siglas en inglés, de cara a una posible votación en toda la Unión Europea, prevista para el próximo 6 de octubre.

"La conducción autónoma total (supervisada) ya está salvando vidas allí donde está aprobada; sin embargo, en gran parte de Europa, ese beneficio en materia de seguridad sigue estando bloqueado por la burocracia", ha lamentado la firma estadounidense.

El sistema FSD está actualmente homologado en cinco países del bloque comunitario (Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Estonia y Lituania) y es utilizado por más de 70.000 propietarios de Tesla.

Según ha explicado la firma a través de un hilo de X, el FSD reduce en 4,1 veces la probabilidad de sufrir un accidente en comparación con la conducción manual, según mediciones realizadas en 100 millones de kilómetros en carreteras públicas de la Unión Europea.

Además, Tesla ha recordado que ajustó el diseño del FSD (conducción autónoma supervisada) para cumplir con la normativa vigente (UN-R-171 DCAS), pero ha solicitado una exención para ciertos comportamientos mediante el procedimiento del artículo 39 de la UE.

"En 2025, los países europeos registraron 19.400 muertes en carretera. Esto equivale a unas 53 muertes diarias, atribuyéndose la gran mayoría de estos accidentes a errores humanos. Estas muertes son, en gran medida, prevenibles con la tecnología actual", ha argumentado la compañía.

Por estos motivos, y otros como su capacidad para reducir la fatiga de los conductores, la reducción de la actividad del frenado de emergencia o el éxito de sus pruebas en carreteras europeas, Tesla confía en que se den pasos en los próximos meses para su expansión a todo el continente.