Tesla desembarcará en Marruecos el próximo 6 de febrero

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La firma estadounidense Tesla prepara su desembarco en Marruecos, con un evento de lanzamiento el próximo 6 de febrero de sus dos modelos más populares, el Model 3 y Model Y, en la que será la puesta de largo de la compañía en el mercado africano.

Por el momento, la compañía no ha dado más detalles de su llegada al país, por lo que se desconoce qué precio de venta tendrán estos modelos. Tan solo se sabe que el encuentro tendrá lugar en Casablanca. Simultáneamente, la marca inaugurará su primer punto de venta físico, una tienda temporal ubicada en el centro comercial Anfaplace en la misma ciudad.

"Este evento les brindará la oportunidad de conocer al equipo y descubrir el Model 3 y el Model Y. Aprenderán más sobre la vida diaria de los propietarios de Tesla, la carga en casa y nuestra misión de construir un mundo de abundancia extraordinaria", ha explicado Tesla.

La llegada de Tesla a Marruecos, que lleva varios meses instalando cargadores y contratando a personal para sus operaciones en el país, supone que la compañia se adentre en el mercado africano desde el norte, lo que le permite alcanzar el hito de estar presente en todos los continentes.

La compañía tiene previsto que Marruecos sea un polo de producción con el objetivo de producir 400.000 vehículos al año, en su planta en Kenitra. Se prevé que este megaproyecto genere aproximadamente 25.000 empleos directos e indirectos, impulsando el empleo local y la actividad industrial.