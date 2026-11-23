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MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha comenzado a desplegar la versión 15 de Full Self-Driving (FSD), su sistema de conducción autónoma supervisada. La actualización introduce mejoras en distintos componentes de la red de conducción de extremo a extremo, con cambios en la percepción del entorno, la navegación y la gestión de situaciones potencialmente peligrosas.

Una de las principales novedades es Tesla Reality View, una visualización en tiempo real que permite al conductor observar cómo interpreta el vehículo su entorno y qué maniobras tiene previsto realizar el sistema. También ofrece la posibilidad de consultar y controlar las acciones que FSD planea ejecutar.

En materia de seguridad, Tesla asegura que FSD v15 mejora hasta 25 veces la gestión de situaciones críticas. Se trata de una cifra comunicada por la propia compañía, que no ha aportado datos independientes para verificar este resultado.

La actualización también introduce cambios en la navegación. El sistema aprende ahora de las preferencias de ruta de la flota para optimizar el inicio y el final de los trayectos. Tesla prevé ampliar este aprendizaje al recorrido completo en próximas versiones de v15.

Otro de los apartados reforzados es la detección de elementos presentes en la carretera. La compañía señala mejoras en el reconocimiento de señales de tráfico, animales, escombros, baches y agua estancada. También promete una gestión más natural de la velocidad en zonas escolares y en condiciones meteorológicas adversas.

Entre las nuevas funciones destaca la capacidad de reducir la velocidad ante radares de control de velocidad. Además, el nuevo 'Modo de portabicicletas' permite activar FSD cuando el vehículo lleva instalado un portabicicletas u otros accesorios similares en el enganche de remolque.

Con esta actualización, Tesla continúa desarrollando su estrategia de conducción basada en redes neuronales y aprendizaje de extremo a extremo. No obstante, Full Self-Driving sigue siendo un sistema de asistencia a la conducción que requiere la supervisión activa del conductor y no constituye conducción autónoma plena.