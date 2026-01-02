Tesla entrega 1,63 millones de vehículos en todo el mundo en 2025, un 8,42% menos

Archivo - Tesla - Christophe Gateau/Dpa - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha entregado más de 1,63 millones de vehículos a nivel global en el año 2025, lo que supone un retroceso de sus ventas del 8,42% respecto al año anterior, en el que las entregas se elevaron hasta 1,78 millones de unidades.

Este es el segundo año consecutivo en el que Tesla sufre una caída de sus entregas, tras alcanzar su máximo rendimiento en 2023, con más de 1,8 millones de vehículos vendidos.

El vencimiento a finales de septiembre de un crédito fiscal de 7.500 dólares (6.385 millones de euros) para la compra de vehículos eléctricos ha sido uno de los factores que ha influido en la caída trimestral de la compañía.

Según ha informado este viernes la compañía, las entregas del cuarto trimestre llegaron hasta las 418.227 anotaciones, un 15,6% menos que el mismo periodo del año anterior, cuando fueron más de 495.570 vehículos entregados.

El 96% de las entregas anuales correspondieron al Model 3, cuyos registros también fueron inferiores a los del 2024 en casi un 7%, frente a las 1,78 millones de unidades matriculadas en dicho ejercicio.

Lo mismo sucedió en el cuarto trimestre del año, en el que las entregas del Model 3 (que supuso el 97% de las ventas totales de la compañía) se desplomaron un 15,6%.