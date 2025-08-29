Tesla lanza en España el nuevo Model Y Performance con más potencia y autonomía, desde 61.990 euros. - TESLA

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía norteamericana Tesla ha anunciado este viernes el lanzamiento en España del nuevo Tesla Model Y Performance, una versión de altas prestaciones con tracción 4x4 y con mayor autonomía eléctrica, que estará disponible a partir de septiembre en España desde 61.990 --los pedidos ya están abiertos--.

El SUV fabricado en Alemania presenta una doble motorización eléctrica, con un motor en cada eje, que ofrece en total 460 CV de potencia, una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 3,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h. Su peso, eso sí, supera los 2.000 kilogramos, concretamente 2.033 kg.

La firma americana asegura que gracias a su renovado diseño, el vehículo alcanza un consumo 16,2 kWh/100 km, lo que le otorga una autonomía de hasta 580 kilómetros en ciclo combinado WLTP. "El Tesla Model Y Performance en uno de los vehículos eléctricos de alto rendimiento más eficientes disponibles en la carretera actualmente", sostiene la compañía.

NUEVA AERODINÁMICA Y CHASIS PENSADOS EN EL RENDIMIENTO

Tesla ha actualizado tanto la zaga delantera como la trasera, el difusor trasero y el alerón de fibra de carbono para proporcionar una mejor carga aerodinámica. Como resultado, el nuevo Model Y Performance presenta una mejora del 27% con respecto a su versión anterior en cuanto al equilibrio del coche.

Además, con la incorporación de la unidad de tracción Performance de última generación, la Performance 4DU, éste entrega más par y más potencia tanto continua como máxima. Además, el nuevo hardware de chasis mejorado se adapta al mayor rendimiento del tren motriz. Los nuevos amortiguadores, barras estabilizadoras y casquillos dan como resultado un chasis "más intuitivo y sensible" a la hora de la conducción.

NUEVOS MODOS DE CONDUCCIÓN PERSONALIZABLES

Tesla ha querido darle una vuelta más a la experiencia de conducción de su nuevo Model Y Performance con la incorporación de nuevos modos de conducción personalizables.

En primer lugar, se encuentra el modo de suspensión adaptable, pensada para un conductor de menos carácter deportivo que permite regular la amortiguación del vehículo. Aquí se encuentra la función estándar que permite un buen control del vehículo y un mejor comfort al volante y otra denominada, 'Sport', que permite una mejor respuesta de la dirección en carretera.

Por otro lado, el asistente de estabilidad está pensado para dar más libertad y diversión al volante. También dispone de una versión estándar que permite una mayor firmeza y otra versión reducida donde se minimiza el control de tracción para tener mayor sensibilidad del coche durante una conducción más deportiva --aunque estos permanecen como red de seguridad para evitar accidentes--.

El Model Y Performance es un poco más grande que sus predecesores, de forma que mide 4,8 metros de largo por 1,98 de ancho y 1,61 de alto. Asimismo, incluye llantas forjadas de 21 pulgadas.

En su interior, Tesla eleva a este modelo las características premium de serie del resto de variantes del Model Y, como el techo panorámico de cristal con cristales acústicos en toda la cabina, una pantalla táctil trasera de 8 pulgadas, asientos de la segunda fila con reclinación eléctrica, sistema de piloto automático y actualizaciones de software inalámbricas.

Por último, el salpicadero del nuevo Model Y Performance dispone de una pantalla de infoentretenimiento de 16 pulgadas, con marcos más finos y una mayor resolución, que proporciona casi un 80% más de píxeles que la pantalla de 15,4 pulgadas del resto de variantes del Model Y.