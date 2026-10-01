Tesla Model 3 domina el mercado eléctrico en España hasta septiembre tras ser líder absoluto en el mes

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MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tesla Model 3 se ha situado como el turismo más vendido en España en el mes de septiembre con 2.528 unidades, cifra que le sirve para alargar su ventaja en el acumulado entre enero y septiembre de 2026, con 8.468 unidades matriculadas, y seguir siendo el modelo más elegido entre los vehículos eléctricos registrados en el presente año.

Estos datos le han permitido alcanzar el 8,43% del mercado de eléctricos de batería (BEV) hasta el noveno mes del año, con un crecimiento del 10,45% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la patronal Anfac.

La llegada del Plan Auto+ y que el modelo de la marca norteamericana es uno de los eléctricos del mercado con mejor relación autonomía-precio (hasta 550 km de autonomía homologada y con un precio 37.000 euros antes de ayudas) han hecho que la demanda por este modelo no cese y probablemente termine un año más al frente del mercado eléctrico.

No obstante, hay que tener en cuenta que Tesla generalmente acumula sus pedidos al cierre de los trimestres.

Así, mantiene la primera posición del ranking de eléctricos puros, por delante del Tesla Model Y, que acumula 4.972 unidades y una cuota del 4,95%, con un incremento interanual del 8,42%. El tercer puesto le corresponde al BYD Dolphin Surf, el urbano de la compañía china que ha alcanzado 4.334 matriculaciones hasta septiembre y un crecimiento del 122,3%.

GEELY SE ADENTRA EN EL 'TOP 10'

En septiembre, el Model 3 volvió a encabezar las matriculaciones de vehículos eléctricos puros, con 2.528 unidades, lo que representa el 14,5% de todos los BEV vendidos en el mes, con un avance del 28%.

El segundo eléctrico más vendido en septiembre fue igualmente el Tesla Model Y, con 1.205 unidades, un 18,6% más, seguido por el BYD Dolphin Surf, con 663 unidades y un aumento del 31,8%.

Completaron el 'top 5' los primeros puestos el Kia EV3, con 558 unidades (+5,48%), y el BYD Atto 3, con 535 (+99%). Entre los puestos del quinto al décimo, el Leapmotor B10 lideró las matriculaciones en septiembre con 486 unidades, seguido del BYD Atto 2, con 475, y el Toyota C-HR+, con 438 unidades.

Por su parte, Geely (la compañía que en los próximos años comenzará a producir vehículos en Valencia y dueña de Volvo entre otras marcas) ha irrumpido por primera vez en el 'top 10' del mercado, con dos modelos entre los más vendidos: el SUV Geely E5 con 383 unidades y escalando al noveno puesto, y el SUV urbano Geely E2, con 371 unidades, cerrando así la décima posición en la clasificación de eléctricos del mes.