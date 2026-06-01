Archivo - Tesla Model 3 vuelve a ser el eléctrico más vendido en mayo y mantiene su liderazgo en el mercado BEV - TESLA - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tesla Model 3 ha superado con gran diferencia a sus rivales en el mes de mayo y ha terminado el mes como el modelo 100% eléctrico más vendido en España, con 1.182 unidades, cuadriplicando sus datos sobre hace un año (+358%) y recuperando el primer puesto en el mes después de que el Toyota C-HR+ arrasase en el mes de abril.

La llegada de su variante 'Standard', más económica, y el hecho de que este modelo se puede beneficiar de las ayudas del Plan Auto+ cuando esté vigente está haciendo que muchos compradores lo elijan dentro del mercado eléctrico por su sofistificación, su eficiencia en cuanto a consumo y su precio, menos de 40.000 euros, concretamente desde 36.990 euros en España.

Según las cifras por modelos divulgadas este lunes por Anfac, el segundo modelo más vendido de mayo fue el japonés C-HR+ con 692 entregas seguido de el BYD Dolphin Surf (587 matriculaciones, +464%), Model Y (505 operaciones, -5,6%) y el Kia EV3 (495 entregas, -3,3%) para cerrar el 'top 5' de eléctricos más demandados en los concesionarios españoles.

A continuación, en sexto puesto, se ha establecido el Changan Deepal SO5, que en su cuarto mes completo a la venta ha totalizado 398 comercializaciones por delante de modelos como el Renault 5 (356 unidades, -2,2%), el Kia EV2 (356 distribuciones), el BYD Atto 2 (347 entregas, +191%) o el Mini Mini con 340 registros (un 42,8%) más.

EL MODEL 3, IMBATIBLE HASTA MAYO

Tesla mantiene un sólido liderazgo en el mercado español de vehículos 100% eléctricos (BEV) durante los cinco primeros meses de 2026. El fabricante estadounidense domina el ranking con el Tesla Model 3, que acumula 3.768 matriculaciones y una cuota del 7,69%, seguido por el Tesla Model Y, con 2.730 unidades y una cuota del 5,57%. Además, ambos modelos registran importantes crecimientos interanuales del 42,8% y 45,8%, respectivamente, consolidando a Tesla como la referencia del mercado eléctrico nacional.

Por detrás de los modelos de Tesla destaca el fuerte avance del BYD Dolphin Surf, que se sitúa como el tercer coche eléctrico más vendido en España con 2.463 matriculaciones y una cuota del 5,03%. El modelo de la marca china protagoniza uno de los mayores crecimientos del mercado, con un espectacular incremento del 2.268% respecto al mismo periodo del año anterior, confirmando el rápido crecimiento de BYD en el segmento eléctrico.

El resto del 'top 10' lo completan modelos como el Toyota C-HR+, con 1.928 unidades, el Kia EV3, con 1.828 matriculaciones, y el BYD Atto 2, que alcanza las 1.518 unidades tras multiplicar sus ventas casi por cinco (+385%).

También figuran entre los eléctricos más vendidos el Renault 5 (1.472 unidades, -28,5%), el Mini Mini eléctrico (1.406 ventas, +13,5%), el Changan Deepal S05 (1.213) y el Skoda Elroq (1.071 operaciones tras cuadriplicar sus datos hasta mayo), en un mercado que acumula 48.998 matriculaciones hasta mayo y crece un 40% respecto al mismo periodo de 2025.