Toyota actualiza la gama del Yaris Cross Electric Hybrid con nuevos acabados y equipamiento

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Toyota ha lanzado al mercado español la gama 2023 del Yaris Cross Electric Hybrid, con novedades que afectan tanto a los acabados como al equipamiento y la oferta de colores para la carrocería.

Según ha informado la compañía en un comunicado, la renovada gama incluye seis niveles de equipamiento: Business Plus; Active Tech; Style; Style Plus; Adventure y Adventure Plus. Este último entra a formar parte de la gama como reemplazo de la versión especial de lanzamiento Premiere Edition.

Todas las versiones del todocamino del segmento B montan de serie una moldura 'Yaris Cross' en los pasos de puerta y a partir del acabado Style, incluyen además filtro de partículas Nano-e.

El acabado Adventure Plus ofrece, sobre el equipamiento de serie del Adventure, carrocería bitono, portón automático con apertura manos libres, 'Head-up display' de 10 pulgadas a color y alerta de tráfico trasero con frenado automático.

Asimismo, se mantiene la distribución de acabados en función del sistema de tracción, de forma que las versiones 4x2 van asociadas a los acabados Business Plus, Active Tech, Style y Style Plus, mientras que con tracción total (AWD-i) están disponibles los acabados Adventure y Adventure Plus.

A nivel colores para la carrocería, llega una nueva versión bitono Gris Grafito con techo en blanco, el acabado Adventure deja de ofrecer la opción bitono porque pasa al Adventure Plus y el color Azul Cobalto pasa a estar disponible únicamente en los niveles de equipamiento Active Tech y Business Plus.

El nuevo Yaris Cross Electric 2023 está disponible en España desde 25.350 euros o a partir de 173 euros al mes con Toyota Easy, programa de financiación que se puede completar con el paquete Easy Plus, con cuatro años de garantía y de mantenimiento.