Toyota actualiza el Yaris Cross y mantiene los precios de toda la gama desde 27.500 euros en España - TOYOTA

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca japonesa Toyota ha actualizado el Yaris Cross con una renovación estética, mejoras de equipamiento y nuevos acabados, aunque ha optado por mantener sin cambios los precios de toda la gama, que parte desde 27.500 euros para la versión Active con financiación de la compañía (las configuraciones Style y GR Sport parten desde 29.000 y 29.800 euros).

Para poder conducir la renovación del tercer modelo más vendido en España --por detrás del C-HR y del Corolla-- de la marca japonesa y el líder del segmento B en España con más de 70.000 unidades habrá que esperar al mes de septiembre, cuando lleguen las primeras entregas, aunque los pedidos ya están disponibles en la red de concesionarios Toyota.

La oferta mecánica se mantiene intacta con el sistema Hybrid 130 de quinta generación, disponible con tracción delantera (FWD) o total inteligente (AWD-i) aunque la versión tope de gama GR Sport solo equipa la configuración de tracción delantera.

En conjunto, el renovado Yaris Cross podrá desarrollar una potencia de 130 CV, una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y con un consumo homologado desde 3,8 litros cada 100 kilómetros.

NUEVA IMAGEN DELANTERA Y RENOVACIÓN INTERIOR

Entre las principales novedades figura un rediseño del frontal, con una nueva parrilla de estilo panal integrada en el color de la carrocería, faros LED revisados y una imagen más sofisticada. La gama incorpora además dos nuevos colores, Gris Celestita y Bronce Petra, así como nuevos diseños de llantas de 17 de acceso, mientras que las de 18 pulgadas están como opción en la gama Style y de serie en GR Sport.

Por su parte, la variante GR Sport incorpora asientos deportivos exclusivos con tapicería tipo ante, costuras en rojo y acabado en gris, reforzando su carácter más emocional. El logotipo GR aparece en los reposacabezas delanteros y en el volante, mientras que las puertas y el panel de instrumentos cuentan con molduras específicas en color plata gris metalizado.

En el interior, Toyota ha reforzado el equipamiento de confort y tecnología. El acabado Active de serie con unos paneles de las puertas en un tono platino ofreciendo una sensación de un interior más moderno y estilizado.

Mientras que la versión Style estrena el material SakuraTouch en el tapizado interior y de los asientos, elaborado parcialmente con materiales de origen vegetal y reciclados, con el objetivo de reducir el impacto ambiental durante su fabricación en más de un 90%.