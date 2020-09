Toyota detendrá su expansión en India si el Gobierno no baja los impuestos a los vehículos

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Toyota detendrá su expansión por el mercado indio debido a los altos impuestos que el Gobierno de la India establece sobre los vehículos, a pesar de que el país está tratando en la actualidad de atraer multinacionales para mejorar la situación económica que atraviesa debido a la pandemia.

Según ha señalado el vicepresidente de Toyota en India, Shekar Viswanathan, el Ejecutivo indio mantiene impuestos "tan altos" que a las empresas les resulta "difícil" aumentar su volumen. Además, este régimen fiscal hace que muchos ciudadanos no se puedan permitir acceder a un vehículo, lo que significa, según Viswanathan, que las fábricas no pueden crear empleos.

"El mensaje que estamos recibiendo, después de haber desembarcado en India e invertido dinero, es que no nos quieren", ha indicado Viswanathan en una entrevista a Bloomberg, por lo que ha añadido que si el Gobierno no establece alguna reforma del impuesto, Toyota no saldrá del país pero tampoco aumentará sus volúmenes.

Aún así, la multinacional automovilística ha indicado que tiene "confianza" en que el Gobierno hará todo lo posible para apoyar a la industria, que ya ha solicitado una "estructura fiscal viable".

En la actualidad, el país establece un impuesto de hasta el 28% a los vehículos, a excepción de los modelos 'cero emisiones'. Además, la legislación india también exige otros gravámenes que van desde el 1% al 22% según el tipo de vehículo, su tamaño y su motor.