Toyota España gana 21,17 millones de euros en su año fiscal 2025, un 10,8% más

Archivo - Logo de Toyota en su sede en España. - TOYOTA - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Toyota España, la filial de la firma japonesa que comercializa tanto los modelos de Toyota como de Lexus, ha logrado un resultado neto de 21,17 millones de euros en su año fiscal 2025 (que abarca desde abril de 2024 hasta marzo de 2025, ambos incluidos), lo que supone un incremento del 10,8% respecto al año fiscal 2024, cuando logró un beneficio de 19,1 millones de euros, según los datos publicados por Informa D&B a los que ha accedido Europa Press.

La cifra de negocio alcanzó los 3.075 millones de euros, casi un 13% más en términos interanuales respecto a los 2.722 millones de euros que facturó la compañía en su ejercicio fiscal de 2024.

La práctica totalidad de las ventas se realizan dentro del territorio nacional. No se han realizado durante el ejercicio transacciones significativas en moneda extranjera.

De su lado, el resultado de explotación ascendió por encima de los 46,3 millones de euros, un 2,66% más que un año antes.

En el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2025, Toyota España ha facturado más de 116.000 unidades, 8.000 unidades más que el año anterior, lo que supone un incremento de un 7%. Respecto a la marca Lexus, durante el año fiscal 2025 el volumen de unidades vendidas ha sido de más de 9.500, suponiendo un incremento de un 19% respecto al año anterior.

En cuanto a las expectativas de los próximos años, Toyota España seguirá apostando por la electrificación, siendo la tecnología híbrida, tanto autorrecargable como enchufable, el centro de gravedad de esta estrategia, a la que también se irán incorporando, paulatinamente, vehículos con motores eléctricos y, en menor medida, vehículos de pila de combustible.