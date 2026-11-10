Toyota fabricará un minicoche en Indiana y relanzará la marca Scion en Estados Unidos

Archivo - Toyota fabricará un minicoches en Indiana y relanzará la marca Scion en Estados Unidos - TOYOTA - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Toyota fabricará minicoches en su planta de Indiana (Estados Unidos) y recuperará la marca Scion, que abandonó hace una década, para comercializar este nuevo vehículo, denominado Kei-01, cuyas ventas comenzarán a finales de 2027, según ha publicado Bloomberg News.

El fabricante japonés presentó este martes su primer 'kei car', definido como un "furgón utilitario ultracompacto", que alcanza una velocidad máxima de 25 millas por hora (40 kilómetros por hora). El vehículo será el primero que se comercialice bajo la marca Scion desde que Toyota decidió retirarla del mercado en 2016, tras no conseguir atraer al público joven al que se dirigía.

El Kei-01 cuenta con tracción a las cuatro ruedas y un motor de tres cilindros y menos de un litro de cilindrada. En un primer momento, Toyota lo venderá exclusivamente a través de su canal comercial, dirigido a clientes que adquieran al menos diez unidades, aunque la compañía ha señalado que podría estudiar una distribución minorista limitada más adelante.

La fabricación se llevará a cabo en su planta de Indiana, donde la empresa prevé invertir 34 millones de dólares (unos 29 millones de euros) para renovar los equipos necesarios.

La iniciativa supone la introducción en Estados Unidos de un tipo de vehículo muy extendido en Japón, donde los denominados 'kei cars' representan aproximadamente un tercio de las ventas de automóviles nuevos.

Esta categoría, cuyo nombre significa 'ligero' en japonés, agrupa modelos de pequeñas dimensiones y bajo coste que disfrutan de ventajas fiscales a cambio de cumplir límites específicos de tamaño y potencia.

En Estados Unidos, estos vehículos no pueden circular por carreteras de alta velocidad debido a sus características técnicas. El proyecto responde, además, a una petición realizada el año pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para impulsar la fabricación de estos modelos en el país, después de conocerlos durante un viaje a Japón.

Junto al Kei-01, Toyota presentó otros dos prototipos vinculados a la nueva etapa de Scion: un vehículo todoterreno denominado SxS y un scooter eléctrico de dos ruedas bautizado como BKE.

La recuperación de Scion se enmarca en la estrategia de Toyota para ampliar su actividad industrial en Estados Unidos. El mayor fabricante de automóviles del mundo se comprometió el año pasado a invertir 10.000 millones de dólares (alrededor de 8.970 millones de euros al cambio actual) en sus operaciones de fabricación en el país durante un periodo de cinco años.

Desde entonces, la compañía ha anunciado proyectos de inversión por más de 5.500 millones de dólares (unos 4.930 millones de euros) en sus instalaciones estadounidenses.