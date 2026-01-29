Archivo - Toyota logra por sexto año consecutivo ser la marca más vendida del mundo por delante de Volkswagen - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ventas globales en 2025 de Toyota Motor Corp., incluidas sus filiales Lexus, Daihatsu Motor Co. y Hino Motors Ltd., aumentaron un 4,6% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 11,3 millones de unidades, volviendo a los niveles globales del grupo en 2023 tras la caída del 3,7% en las ventas del conglomerado japonés en 2024.

Así el grupo Toyota se mantiene como el mayor fabricante de automóviles del mundo por sexto año consecutivo, por delante del grupo Volkwswagen.

Igualmente, Toyota se convirtió en la marca más popular del mundo en el sector de la automoción en 2025, con 9,65 millones de unidades entregadas, lo que supone un crecimiento del 3,7% sobre sus números de 2024.

Las cifras muestran que Toyota ha sido capaz de mantener el rumbo a pesar de la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump con las marcas japonesas, tras imponerles un arancel del 15% y el auge de los fabricantes de automóviles chinos. La mayoría de los fabricantes de automóviles japoneses intentaron suavizar el impacto aumentando la producción en Estados Unidos, aunque se enfrentarán a pérdidas millonarias al cierre de su año fiscal 2026.

Unido a ello, el rendimiento de Toyota sobrepasó los registros comunes en Norteamérica donde la compañía matriculó 2,92 millones de unidades, con un auge del 7,3% en comparativa con 2024.

Las ventas totales del grupo Volkswagen cayeron un 0,5%, hasta los 8,98 millones de vehículos, que le dejan como el segundo grupo automotriz del mundo, impulsado principalmente por su matriz, que logró 4,73 millones de ventas en todo el mundo (-1,4%); Skoda, que superó el millón de unidades en 2024 con un fuerte crecimiento del 12,7% y las 1,62 millones de unidades que anotó Audi (-2,9%) el pasado año.

Cabe destacar también las 586.300 unidades que las españolas Seat/Cupra lograron en 2025, con un avance en las entregas del 5% sobre 2024.

El grupo Hyundai Motor Company, conformado por la matriz Hyundai junto con Kia y la marca de lujo Genesis, totalizó más de 7,22 millones de matriculaciones en todo el mundo, convirtiéndose otro año más en el tercer conglomerado automotriz con más ventas del mundo, con crecimientos del 3,6% en Kia y un estancamiento de las ventas en Hyundai (-0,1%) tras vender 4,13 millones vehículos.

El grupo General Motors, que agrupa las marcas Chevrolet, Cadillac, GMC y Buick, completó 6,18 millones de entregas de vehículos en 2025, con un aumento de sus ventas globales del 6,7% comparado con el año anterior, para terminar como cuarto grupo automotriz.

BYD DESBANCA A TESLA EN EL MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

BYD se convirtió en el quinto fabricante con más ventas del mundo tras entregar 4,6 millones de automóviles entre sus variantes eléctricos e híbridas enchufables (+7,7%), logrando la compañía fundada en 2003 un nuevo registró histórico en volumen de ventas.

Además, la firma asiática consiguió por primera vez superar a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, con 2,25 modelos 100% eléctricos, por delante de la norteamericana que vio decaer sus operaciones un 9% en todo 2025 hasta sumar 1,63 millones de comercializaciones.

En comparativa con otros grupos, las ventas anuales globales de Honda Motor Co. cayeron un 7,5%, hasta los 3,5 millones de unidades. Esto incluyó una caída del 24% en China. De igual forma tuvo un desempeño no demasiado positivo Nissan Motor Co., que vendió alrededor de 3,2 millones de vehículos en 2025, un 4,4% menos que el año anterior.

Por último, los grupos europeos Stellantis y Renault (+3,2%) matricularon 2,42 y 2,3 millones de vehículos, respectivamente, para terminar como segunda y tercera corporación con más ventas de Europa por detrás de Volkswagen.