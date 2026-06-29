Toyota reduce un 7,2% sus ventas mundiales en mayo, lastradas por el desplome del mercado chino

Cuarto mes consecutivo en el que el mayor fabricante del mundo pierde ventas MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Toyota Motor registró unas ventas mundiales de 834.279 vehículos durante el pasado mes de mayo, incluyendo su marca de lujo Lexus, lo que supone un descenso del 7,2% en comparación con el mismo mes del año anterior y el cuarto mes consecutivo en el que reduce sus ventas.

En el acumulado de los cinco primeros meses de 2026, el mayor fabricante de automóviles del mundo vendió 4,14 millones de vehículos en todo el mundo, un 3,5% menos que en el mismo periodo de 2025.

La compañía explica que la evolución estuvo marcada por la debilidad de algunos mercados internacionales, especialmente China, mientras que la demanda se mantuvo más sólida en Japón e India.

En concreto, las ventas fuera de Japón retrocedieron un 9,6% interanual, hasta las 715.898 unidades, mientras que en el mercado doméstico aumentaron un 11,1%, con un total de 118.381 vehículos comercializados.

El mayor retroceso se produjo en China, incluyendo Hong Kong y Macao, donde las matriculaciones se desplomaron un 31,7%, hasta las 102.299 unidades. Toyota atribuyó este descenso a un entorno de mercado "desafiante" y al incremento de los precios de la gasolina.

Por el contrario, India se consolidó como uno de los mercados con mejor comportamiento para el fabricante japonés. Las ventas crecieron un 15,3%, hasta las 30.227 unidades, impulsadas por la fuerte demanda de los modelos Urban Cruiser Hyryder, Innova Hycross e Innova Crysta, así como por las rebajas fiscales aplicadas a los automóviles.

En América del Norte, las ventas permanecieron prácticamente se mantuvieron estables, con una ligera caída del 0,1%, hasta las 280.539 unidades.

En cuanto a la producción, Toyota fabricó 765.470 vehículos a nivel mundial durante mayo, incluyendo Lexus, lo que representa un descenso interanual del 5,5% y la primera caída en tres meses.

La compañía señaló que la reducción respondió a un menor número de días operativos en algunas de sus plantas, pese a que la demanda global se mantuvo estable. Asimismo, la producción global alcanzó los 3,98 millones de unidades, lo que supone una caída del 2,1% en términos interanuales.