UGT celebra el "100%" de seguimiento de la huelga en Seat Martorell (Barcelona)

Archivo - Matias Carnero - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de Seat en Martorell (Barcelona), Matías Carnero (UGT), ha celebrado que en la fábrica "el turno de la noche ha sido secundado al 100% y, por lo tanto, un éxito total".

"Los trabajadores y trabajadoras que dependemos de una nómina... Evidentemente, todo esto nos va a ir mucho de aquí en el futuro", ha añadido este miércoles en declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press.

Carnero ha estado desde la madrugada a las puertas de la factoría "haciendo el tiempo para esperar a los siguientes turnos, reivindicar que no se pierdan los derechos sociales para los que apoyan y los que no apoyan la huelga".