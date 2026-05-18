UGT cree que la fábrica de Ford Almussafes tiene "muchas posibilidades" de producir más modelos nuevos

Archivo - Dos trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Empresa de Ford Almussafes y secretario general de UGT-Ford, Carlos Faubel, ha celebrado que "por fin" se haya hecho oficial la asignación a la fábrica valenciana de un nuevo modelo multinenergía de la familia Bronco, al tiempo que ha destacado que la planta tiene "muchas posibilidades" de producir otros de los vehículos que se han anunciado para Europa.

Así lo ha valorado en un vídeo, después de que Ford haya anunciado que lanzará cinco nuevos turismos fabricados en Europa y para el mercado europeo hasta finales de 2029, entre los que se incluye un nuevo Bronco que se producirá en la fábrica de la compañía en Almussafes (Valencia) a partir de 2028.

Este nuevo Bronco que llevará el sello 'Made in Spain' será un nuevo miembro de la familia Ford con opción multienergía. A él se sumarán también como modelos fabricados en Europa un nuevo eléctrico pequeño para el segmento B, un SUV eléctrico pequeño y dos crossover multi-energía.

Al respecto, Faubel ha puesto el foco en que se hayan anunciado estos otros cuatro vehículos además del Bronco asignado a Almussafes, "dos que se fabricarán en sociedad con Renault y dos que están pendientes de asignar, que yo creo, la verdad, que están pensados para la fábrica de Valencia", ha afirmado.

"Creo que vamos a tener muchas posibilidades. Por lo tanto, vamos a por más y vamos a ir a por ellos", ha añadido el representante del sindicato mayoritario.

STM PIDE MÁS INFORMACIÓN

A su vez, desde STM-Intersindical Valenciana han manifestado que "ya era hora de que la empresa por fin diera luz y certidumbre a una plantilla que lleva ya cinco años esperando realmente que se concretara ese futuro tan deseado".

"Llevamos cinco años de anuncio tras anuncio y no se llegaba a determinar con claridad qué vehículos iban a venir, con una congelación salarial de cuatro años que nos ha hecho perder un poder adquisitivo de más del 15%", ha expuesto este sindicato.

STM-Intersindical ha incidido en que ahora se necesita saber "qué cantidad de producción y, por supuesto, qué cantidad de empleo se va a mantener". "Lo más importante es mantener la carga de trabajo, que para eso estamos aquí, para trabajar y para que la sociedad valenciana, el sector auxiliar, mantenga todos los puestos de trabajo", ha reivindicado.

En esa línea, ha expresado que espera que "pronto" se detallen estas cuestiones y ha recordado que esta semana se reunirá la mesa de negociación para renovar el acuerdo por la electrificación firmado en 2022. "Esperemos que en esa mesa nos aclaren todos estos datos", ha concluido.