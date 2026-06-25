UGT reivindica el "valor" de los trabajadores de la automoción como motor de inversión extranjera

Imagen de Mariano Hoya en Vigo este jueves. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA UGT), Mariano Hoya, ha reivindicado este jueves el momento de "gran atracción" de inversiones extranjeras en el sector automovilístico que vive España gracias al "valor" que tienen los trabajadores.

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en una visita a la fábrica de Stellantis Vigo, donde ha destacado el "gran nivel tecnológico y productivo" de los empleados del sector, por lo que su sindicato está "moderadamente satisfecho" con el futuro de la automoción en todo el país.

Al respecto, se ha referido a los distintos anuncios de inversiones chinas en España, como es el caso de la planta de SAIC que se espera que llegue a Ferrol en los próximos años.

Aunque ha reconocido que la automoción está pasando un momento de "transición" hacia el vehículo eléctrico y la descarbonización, ha puesto en valor el "esfuerzo" llevado a cabo por Stellantis para mantener los niveles de producción en sus tres plantas españolas. También ha agradecido el trabajo del Gobierno central ante las "inseguridades y dudas" que genera esta situación.

Por su parte, ha hablado de las próximas elecciones sindicales en la fábrica de Stellantis Vigo, que se celebrarán en octubre, esperando una mejora de los resultados de UGT gracias al trabajo realizado en los últimos años por sus compañeros.

CONVENIO DEL METAL

En otro orden de cosas, Hoya también se ha referido a la negociación del convenio del metal de A Coruña, pidiendo a las patronales que "se sienten a negociar con lealtad". Para él, en un momento de crecimiento económico, los salarios de los empleados también tienen que reflejar esta situación.

"Parece ser que hay una cierta patronal que es bastante recalcitrante, que piensa que aquí solo tienen que ganar unos y otros, los trabajadores, nada más que sacar adelante los centros productivos y las pequeñas y medianas empresas", ha criticado, apelando a la "responsabilidad" de los empresarios del metal de A Coruña para conseguir un acuerdo pronto y evitar conflictos en la calle como ocurrió en Pontevedra.