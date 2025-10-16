Ultraviolette prevé superar las 100.000 motos eléctricas vendidas a nivel global hasta 2028

La compañía india opera ya en 10 países europeos, incluido España, y estudia su entrada en EE.UU., sudeste asiático y Latinoamérica

Ultraviolette, fabricante de motocicletas eléctricas de origen indio, prevé superar los 100.000 vehículos vendidos a nivel global en los próximos tres años, apoyándose en su crecimiento internacional y en una oferta de vehículos eléctricos de alto rendimiento.

Actualmente, la compañía opera desde su planta de producción en Bangalore (India), con una capacidad de hasta 50.000 unidades anuales. De cara a los próximos años, trabaja ya en la identificación de nuevas ubicaciones para ampliar su capacidad industrial, además de incrementar su red de distribuidores y concesionarios tanto en India como en el resto del mundo.

Europa ocupa un lugar central en la hoja de ruta de Ultraviolette. La empresa ya comercializa sus modelos F77 Mach 2 y SuperStreet en 10 países europeos, entre ellos Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, España, Portugal y Países Bajos. Para 2028, espera que los mercados internacionales supongan el 30% de su facturación total, con Europa como uno de los principales motores de ese crecimiento.

Para esta expansión, Ultraviolette busca alianzas estratégicas con distribuidores especializados, como en el caso de España y Portugal, donde se ha asociado con Rhino Electric Motors, la empresa matriz del fabricante español de motos eléctricas Velca, para su despliegue y distribución.

Gracias a su certificación internacional, Ultraviolette tiene actualmente capacidad legal para vender en más de 40 países. A medio plazo, contempla ampliar su cobertura a nuevas regiones, incluyendo el Sudeste Asiático, Estados Unidos y América Latina.

En paralelo, en India la compañía planea abrir 100 centros de experiencia de la marca en los próximos años, reforzando su visibilidad y contacto con el usuario final.

La compañía ha ampliado significativamente su cartera de productos en 2025. A la familia F77 se han sumado lanzamientos como el X-47 Crossover o la Shockwave (una moto ligera inspirada en las de dos tiempos).

Según el consejero delegado y cofundador de Ultraviolette, Narayan Subramaniam, la compañía busca "redefinir la movilidad eléctrica global" "En Ultraviolette, aplicamos estos principios al sector de la movilidad eléctrica, con un enfoque vertical y 100% desarrollado internamente, siendo fieles a nuestro ADN 'fabricado y diseñado en India, para todo el mundo'", ha explicado.