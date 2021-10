Umiles presenta el primer aerotaxi con tecnología, desarrollo y fabricación española

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Umiles, el mayor proveedor de servicios de sistemas aéreos no tripulados (UAS) de España, ha presentado este martes en el transcurso de Expodrónica en Ifema (Madrid) en el marco del World ATM Congress, el Umiles New Concept by Tecnalia, el primer aerotaxi de 100% español.

El Umiles New Concept by Tecnalia es el primer aerotaxi con tecnología, desarrollo y fabricación completamente española. Según un comunicado de la compañía, un equipo de 50 profesionales de diferentes disciplinas ha participado en el diseño de este prototipo.

Este "dron de drones" es un prototipo diseñado por Tecnalia y al que Umiles ha comprado su patente con el objetivo de mantener una relación a largo plazo para seguir desarrollando el sector de Urban Mobility.

El aerotaxi tiene capacidad para el traslado de una persona, en vuelos de 15 minutos y con un alcance en el entorno de 15 kilómetros. La altura de vuelo alcanza entre 100 y 300 metros, pudiendo llegar a 800, siempre asegurando los estándares de seguridad y la legislación vigente. Está formado por una cabina aerodinámica propulsada por cuatro drones colocados en la parte superior e inferior de la cabina que permiten su desplazamiento.

Su presentación internacional marca un "hito" en el desarrollo de un concepto "tan rompedor" como es el air mobility y la integración de la movilidad aérea avanzada (AAM). Este tipo de vehículos permitirá en un futuro el transporte de pasajeros.

"Nuestro propósito es la mejora de la calidad de vida de las personas mediante el desarrollo de transportes sostenibles para cualquier persona y en cualquier parte del mundo. En este contexto nace la aeronave Umiles New Concept cuyo fin es optimizar el transporte dentro de los núcleos urbanos y así mejorar el creciente problema de la movilidad dentro de las ciudades alrededor del planeta", explica Carlos Poveda, consejero delegado de Umiles.