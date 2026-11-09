Archivo - Los vehículos eléctricos sustituyen más de cinco veces el petróleo que hace cinco años, según T&E - LEXUS - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos eléctricos de batería sustituyen actualmente 1,2 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo, frente a los 215.000 barriles diarios que evitaban en 2021, lo que supone más de cinco veces el ahorro registrado hace cinco años, según un análisis de Transport & Environment (T&E).

El estudio señala que estos vehículos representan alrededor del 4,2% del parque automovilístico mundial, pero ya concentran una cuarta parte de las ventas de coches nuevos. El petróleo que dejan de consumir equivale al 1,2% de la demanda mundial de este combustible.

Además, los vehículos eléctricos de batería que circulan actualmente evitan la emisión de más de 200 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, según los datos difundidos por la organización.

T&E considera que la electrificación del transporte es una de las herramientas más eficaces para reducir la demanda de petróleo y las emisiones contaminantes, en un contexto marcado por las crisis energéticas y la dependencia mundial de los combustibles fósiles.

AUTOBUSES Y CAMIONES ELÉCTRICOS

El análisis también destaca el avance de la electrificación en el transporte pesado. Los autobuses eléctricos representan ya el 5% de la flota mundial, mientras que los camiones eléctricos de batería alcanzan el 1%, aunque en algunos países superan el 50% de las ventas de vehículos nuevos. T&E estima que estos vehículos permiten evitar un consumo de hasta 320.000 barriles de petróleo diarios.

La organización recuerda que el transporte por carretera consume casi la mitad de todo el petróleo del mundo, por lo que considera fundamental acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos para reducir la dependencia energética.

La entidad advierte de que, mientras la flota mundial de turismos y camiones continúa creciendo, los vehículos eléctricos contribuyen a contener el aumento de la demanda de petróleo.

PREVISIÓN PARA 2034

El informe apunta que, si se mantienen las políticas actuales, en 2034 los coches eléctricos de batería sustituirán una cantidad de petróleo equivalente a la pérdida sostenida de suministro de unos 5,8 millones de barriles diarios registrada en 2026.

Por ello, T&E considera que acelerar la adopción de estos vehículos puede desempeñar un papel importante para prevenir futuras crisis petroleras.

El responsable de Combustibles Sostenibles de T&E en España, Bosco Serrano Valverde, ha defendido que los vehículos eléctricos son la "forma más eficaz de reducir la demanda de petróleo y ha señalado que los principales beneficiarios de la dependencia de este combustible son las grandes compañías de combustibles fósiles y los Estados productores de petróleo".

Serrano ha citado a Noruega, Dinamarca y Hong Kong como ejemplos de territorios donde las ventas de vehículos eléctricos rondan el 100% y que, según ha indicado, se han protegido eficazmente frente a futuras crisis energéticas.

Asimismo, ha reclamado que los líderes mundiales establezcan objetivos vinculantes de electrificación en la COP de este año, tanto por motivos climáticos como de seguridad nacional.