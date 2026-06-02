Archivo - Las ventas de autocaravanas y campers nuevas crecen un 28% en mayo, hasta 785 unidades - CAMPERDAYS - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de autocaravanas y campers nuevas aumentaron un 28% interanual en mayo, hasta las 785 unidades, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Una de las claves de esta alza fueron las matriculaciones nuevas de campers (que progresaron un 61,5% interanual, hasta los 394 registros), de las cuales 111 unidades pertenecieron a urban van, que casi duplicaron sus datos con respecto a mayo de 2025 (+88,1%).

Por otro lado, también aumentaron un 25% las autocaravanas y campers destinadas al alquiler fruto de la llegada del buen tiempo y de las primeras escapadas en familia o con amigos, con 228 unidades alquiladas en el mes.

De su lado, las matriculaciones de caravanas nuevas también tuvieron un fuerte avance en el quinto mes del año, concretamente del 23,3% hasta consolidarse 143 ventas nuevas.

El incremento también se ha dado en el mercado de segundo mano de autocaravanas y campers. Así, éstos modelos crecieron un 13,9%, pasando de 2.155 en mayo de 2025 a 2.455 el mes pasado. Sin embargo, las ventas de caravanas de ocasión descendieron pasando de 731 en mayo de 2025 a 638 el mes pasado (-12,7%).