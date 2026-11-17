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MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Ford, John Lawler, dejará su cargo el próximo 1 de enero por jubilación, poniendo fin a una trayectoria profesional en la compañía que abarca más de tres décadas, según ha informado la firma este martes.

Ford se centrará ahora en garantizar la continuidad en todas sus áreas de responsabilidad. John Lawler permanecerá en su cargo hasta finales de año y, a partir del 1 de enero de 2027, sus responsabilidades actuales pasarán a recaer en Awenate Cobbina, directora ejecutiva de Michigan Central; Jim Baumbick, presidente de Ford Europa; y Dave Carroll, presidente de Ford Energy.

"Esta transición planificada está diseñada para que se produzca sin contratiempos para la empresa, sus empleados y sus principales partes interesadas. Ford no sustituirá el cargo de vicepresidente", ha explicado la compañía.

La trayectoria de Lawler en Ford abarcó todas las áreas de negocio de la empresa a nivel mundial, incluyendo puestos financieros en Japón, Europa y Asia-Pacífico; funciones de liderazgo en China; y responsabilidades de alto nivel en estrategia, vehículos autónomos y alianzas de movilidad.

Entre otros cargos, ha sido director financiero a nivel global de Ford desde 2020 a 2024, hasta que pasó a desempeñar el actual puesto de vicpresidente. En dicho rol, se centró en la estrategia, las colaboraciones, las alianzas y el desarrollo corporativo.

"John ha sido un líder excepcional y un socio de confianza tanto para mí como para Ford. Su liderazgo en toda nuestra empresa y sus contribuciones al futuro de Ford han marcado una diferencia duradera", ha afirmado el presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford.