Volkswagen afirma haber encontrado otra empresa de semiconductores para solventar la crisis de Nexperia

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen ha encontrado un proveedor alternativo para compensar la interrupción del suministro de semiconductores por parte de Nexperia, que está experimentando problemas de suministro después de que el gobierno de los Países Bajos tomara el control de la empresa, que anteriormente estaba gestionada por una empresa matriz china.

El motivo de esta crisis en Nexperia es que tras la decisión del Ejecutivo neerlandés, China suspendió la exportación de productos de Nexperia, como chips para la industria automotriz.

En este contexto, el director de Producción de Volkswagen, Christian Vollmer, ha afirmado en una entrevista en el medio alemán 'Handelsblatt' que ya cuentan con un proveedor alternativo que podría compensar la interrupción del suministro de semiconductores Nexperia, aunque se desconoce el nombre de dicha empresa.

Por el momento, Volkswagen ha asegurado que la producción no se ha visto afectada, aunque no ha descartado efectos a corto plazo que puedan recortar el nivel de fabricación.

El pasado martes, la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA, por sus siglas en inglés) advirtió de que la situación con Nexperia podría conducir pronto a importantes restricciones de producción, o incluso a una parada de la producción si la interrupción no se podía resolver a corto plazo.

Desde entonces, la VDA ha estado en contacto con las empresas afectadas, la industria, el gobierno federal alemán y la Comisión Europea. "El enfoque actual debe centrarse en encontrar soluciones rápidas y pragmáticas", ha apuntado.

Por su parte, el Gobierno alemán convocó una reunión de urgencia con fabricantes de automóviles y proveedores en la tarde del pasado miércoles para analizar la situación.