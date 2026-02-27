Volkswagen alcanza el hito de entregar dos millones de vehículos 100% eléctricos - VW

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca Volkswagen ha alcanzado otro hito en su estrategia de electrificación con la entrega de dos millones de vehículos totalmente eléctricos a sus clientes, según ha informado la firma alemana este viernes.

El vehículo número dos millones es un ID.3 , producido en la planta de Volkswagen en Zwickau (Alemania). El ID.3 del aniversario fue entregado a Kirsten Vormbrock en la Fábrica Transparente de Dresde esta semana.

"Sentamos las bases de la electromovilidad desde el principio y estamos impulsando nuestra transformación hacia un futuro totalmente eléctrico. Nuestra sólida posición en el mercado, especialmente en Alemania y Europa, confirma el atractivo y la competitividad de nuestra cartera de vehículos eléctricos", ha afirmado el responsable de Ventas, Marketing y Posventa del consejo de administración de Volkswagen, Martin Sander.

El ID.3 fue el primer modelo basado en la plataforma modular de propulsión eléctrica (MEB) y marcó la entrada de Volkswagen en la nueva era de la electromovilidad. Fue el primer modelo de la familia ID. en 2020 y, por primera vez, hizo accesible la movilidad totalmente eléctrica a una amplia gama de clientes en el segmento compacto. Próximamente se lanzará una nueva versión del ID.3.

Del Volkswagen ID.3 se han entregado aproximadamente 628.000 vehículos entregados. Mientras, el más comercializado ha sido el ID.4, con unas 901.000 entregas. El ID.4 es un motor clave del crecimiento de la marca y ha desempeñado un papel fundamental en la expansión de la presencia de Volkswagen en los mercados globales de vehículos eléctricos. Además de Alemania y otros países europeos, los mercados de venta más importantes para este SUV son China y Estados Unidos.

Volkswagen amplió su gama en 2023 con una berlina totalmente eléctrica, el ID.7, de la que ya ha entregado 132.000 vehículos. El ID. Polo es el primero de cuatro nuevos coches eléctricos que se lanzarán a lo largo de 2026 en el segmento de coches pequeños y compactos de Volkswagen.