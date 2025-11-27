Volkswagen Navarra aumenta la producción de 2026 con 16.000 coches más y UGT y CCOO pactan menos días de ERTE

Archivo - Vista de vehículos producidos en la fábrica de Volkswagen Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Navarra ha aumentado en 16.000 coches la producción prevista para 2026, que ascendería a 256.347 unidades, por lo que UGT y CCOO han pactado reducir los días de ERTE previstos.

La sección sindical de UGT en la factoría ha explicado en una nota que "Volkswagen Navarra afronta en 2026 la fase final de su proceso de transformación hacia la electrificación y este proceso, clave para adaptar la planta a la fabricación de los nuevos modelos eléctricos, preveía un segundo trimestre marcado por tres meses especialmente exigentes de ERTE".

Según ha señalado UGT, durante este periodo, una de las fábricas del taller de Chapistería debía detener su actividad para acometer las obras necesarias para levantar una nueva instalación destinada a la producción de vehículos eléctricos. El plan inicial implicaba parar toda la producción nocturna y, además, dos turnos semanales de tarde.

No obstante, "la buena evolución de la planta y la sólida demanda de los modelos de combustión que actualmente se producen han llevado a la compañía a estudiar un posible incremento de la producción", ha explicado UGT. "Para hacerlo viable, las obras en Chapistería debían acelerarse y reorganizarse. Tras un análisis técnico exhaustivo, la empresa confirmó que este aumento de producción era factible y por lo tanto ha tomado la decisión de aumentar la producción en 16.000 vehículos", ha añadido el sindicato.

En este nuevo escenario, "las principales fuerzas sindicales del comité de empresa, UGT y CCOO, han alcanzado un acuerdo con la dirección para reducir el número de días inicialmente previstos de ERTE, disminuyendo así el impacto sobre la plantilla durante el proceso de transformación industrial".

El presidente del comité de empresa, Alfredo Morales, ha comentado que, "con este acuerdo, Volkswagen Navarra avanza en su estrategia hacia la electrificación reforzando su compromiso con el empleo, la estabilidad y el diálogo social, elementos fundamentales para afrontar con éxito los retos de la industria automovilística del futuro".