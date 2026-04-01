Volkswagen Navarra avanza en diversidad con la firma de un nuevo Plan LGTBI+

De izquierda a derecha, Laura Díaz, Cristina Fernández de Mendiola, María José Labiano, Yolanda Cilleros, Carlos Zalduendo, Friso Strahmann, Alfredo Morales, Natalia Musso, Miguel Urdiain, Paula Cajaraville y Luis Arnaiz. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Volkswagen Navarra y los sindicatos UGT y CCOO han firmado este miércoles un Plan de diversidad LGTBI+, que recoge un conjunto planificado de 28 medidas dirigidas a promover y preservar la igualdad de trato y oportunidades de las personas trabajadoras con independencia de su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Este primer plan de diversidad LGTBI+ establece objetivos, responsables, plazos e indicadores de avance específicos para cada una de las actuaciones que contiene, y que incluyen: incorporar cláusulas expresas de no discriminación en el nuevo convenio colectivo; revisar los procesos de selección y promoción de la compañía para prevenir sesgos; y lanzar programas de sensibilización y formación en diversidad LGTBI+ dirigidos a nuevos trabajadores, empleados, mandos intermedios y a personas que ocupan puestos de liderazgo.

También contempla desarrollar un plan de comunicación en diversidad con foco en la dimensión LGTBI+; resaltar el rol de las personas referentes en diversidad en las distintas áreas de la empresa; y garantizar el acceso igualitario a permisos y beneficios sociales para familias diversas.

"La diversidad no es solo un objetivo, es una parte esencial de quiénes somos y de la empresa que queremos seguir construyendo", ha señalado Friso Strahmann, director de Recursos Humanos de Volkswagen Navarra, quien ha añadido que "con la dimensión LGTBI+, reforzamos nuestras prácticas de promoción y preservación de la diversidad".

"Estamos orgullosos y orgullosas de la firma de este plan y de estar construyendo, juntos, una mejor empresa para nuestra plantilla y para los que están por venir", ha señalado, por su parte, Alfredo Morales, presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra.

28 MEDIDAS, SIETE ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

El Plan de diversidad LGTBI+, con una vigencia inicial de cinco años, estructura sus 28 medidas en siete ámbitos: igualdad de trato y no discriminación; acceso al empleo en igualdad de oportunidades; clasificación y promoción profesional; formación, sensibilización y lenguaje respetuoso; entornos laborales diversos, seguros e inclusivos; permisos y beneficios sociales, y régimen disciplinario.

El Plan incluye, además, un protocolo específico de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI+ y un protocolo de acompañamiento con recomendaciones de trato.

UN COMPROMISO CON MUCHOS KILÓMETROS RECORRIDOS

El nuevo plan ha sido negociado en el seno de la mesa constituida en noviembre de 2025 con la participación de representantes de los sindicatos UGT, CCOO, LAB, ELA y CGT. Según la empresa, se enmarca en la Estrategia de diversidad que Volkswagen Navarra impulsa desde 2017 y que, en 2023, se reforzó con la creación de un equipo interdisciplinar.

La Estrategia se apoya en tres pilares: el cambio cultural y de mentalidad; el papel ejemplar de las personas en posiciones de liderazgo; la revisión de estructuras y procesos para eliminar sesgos.

"Hoy hemos dado un paso importante, ahora toca trabajar para implementar todas las medidas y dar respuesta a los que nos necesiten", ha advertido Natalia Musso, responsable de Diversidad e Inclusión de Volkswagen Navarra.

"El Plan prevé mecanismos de evaluación y será supervisado por una comisión de seguimiento, la cual velará por la correcta implementación de todas las medidas acordadas", ha añadido.