Volkswagen Navarra pone en marcha un tren portavehículos entre Pamplona y Setúbal (Portugal)

El tren portavehículos con destino a Setúbal (Portugal), durante el proceso de carga de coches en Volkswagen Navarra - VOLKSWAGEN NAVARRA

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Navarra ha iniciado el envío de trenes portavehículos desde su fábrica de Pamplona directos hasta Setúbal (Portugal) de la mano de su proveedor Rodo Cargo y con la colaboración de Pecovasa-Renfe Mercancías.

La periodicidad planificada es de un tren semanal con capacidad para transportar 200 coches. Además, está previsto que ese mismo tren retorne hasta el puerto de Santander con producción de Volkswagen Portugal destinada a la exportación.

Según han informado desde la compañía en un comunicado, esta iniciativa, que forma parte de la estrategia 'goTOzero impact Logistics', pretende "ayudar a descongestionar de camiones las carreteras de España y Portugal, y a reducir las emisiones", y está alineada con el objetivo de 'cero impacto ambiental' fijado para 2050 en todas las fábricas de la marca Volkswagen.

Desde principios de 2026 y hasta finales de la semana 16 (mediados de abril), Volkswagen Navarra ha enviado por tren un 56,7% de los vehículos producidos durante ese periodo, un porcentaje que mejora el 52,1 con el que finalizó el ejercicio del pasado año.

La apuesta de Volkswagen Navarra por la distribución de coches por tren llevó a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) a otorgar a la fábrica el galardón a la Sostenibilidad y Medio Ambiente de los primeros Premios Corredores por su estrategia 'goTOzero impact Logistics', orientada a reducir la huella de carbono incrementando el transporte de vehículos por tren.

Mediante esta apuesta, Volkswagen Navarra ha pasado de mover por tren un 29% de los coches en 2010 a más del 50% en la actualidad, y "continúa trabajando para que esa cifra alcance el 80% de la producción actual en los próximos años".

Con este objetivo, Volkswagen Navarra está ejecutando una inversión de 26 millones de euros para llevar a cabo una reforma completa de sus instalaciones ferroviarias internas, incluyendo la construcción de nuevas vías de maniobra y nuevos muelles de carga de vehículos al tren.