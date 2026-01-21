Volkswagen reorganiza la dirección de su Brand Group Core para ahorrar 1.000 millones hasta 2030

Archivo - Volkswagen reorganiza la dirección de su Brand Group Core para abaratar 1.000 millones hasta 2030 - Sina Schuldt/dpa - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico Volkswagen ha decidido reestructurar las marcas de su 'Brand Group Core', que son la propia matriz Volkswagen, Skoda, las españolas Seat y Cupra y la división de Vehículos Comerciales con el objetivo de agilizar la toma de decisiones, reducir costes y reforzar la competitividad de sus marcas de gran volumen.

El grupo alemán considera que esta reorganización es una pieza fundamental para asegurar la "rentabilidad sostenible del Brand Group Core" e "impulsar la competitividad de toda la gama de modelos de las marcas" a largo plazo para asumir los retos de la electrificación, la digitalización y la competencia global.

De hecho, la nueva estructura de estas marcas permitirá ahorrar solamente en producción de vehículos un total de 1.000 millones de euros hasta 2030.

Como principal novedad, ha creado un Comité Ejecutivo del Brand Group Core, que se convertirá en el máximo órgano de decisión para todas aquellas cuestiones que afecten de forma transversal a las marcas del grupo. Además, la nueva organización del grupo Core articula desde el mes de enero de una gestión de forma transversal de la producción, el desarrollo técnico y las compras entre las marcas.

"Nuestro modelo de dirección sinérgica es el siguiente paso en nuestra cooperación. Aporta mayor rapidez y una orientación clara para lograr resultados óptimos entre marcas", ha afirmado el miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Volkswagen, CEO de Volkswagen Turismos y responsable del Brand Group Core, Thomas Schäfer.

El directivo subrayó que la nueva gobernanza permitirá "reducir costes y estructuras, al tiempo que se incrementará el nivel de eficiencia".

MENOS DIRECTIVOS, MÁS COORDINACIÓN ENTRE MARCAS

La reorganización también tendrá impacto en la estructura directiva. En una primera fase, el número total de miembros de los comités ejecutivos de las cuatro marcas se reducirá en aproximadamente un tercio antes del verano de 2026. Cada marca mantendrá únicamente cuatro funciones clave en su dirección: consjero delegado y responsables dentro del comité encargados en las áreas de Finanzas, Recursos Humanos y Ventas.

A medio plazo, Volkswagen prevé continuar simplificando las estructuras de gestión dentro del Brand Group Core, con una distribución más equilibrada de responsabilidades y un mayor aprovechamiento de competencias regionales y especializadas.

La producción del Brand Group Core se organizará en cinco regiones a nivel mundial, que agruparán más de 20 plantas. Las direcciones regionales asumirán la planificación, la gestión y la logística intermarcas, lo que dotará al sistema de mayor flexibilidad y autonomía. Este modelo ya ha comenzado a aplicarse en la Península Ibérica, donde las plantas se han integrado en un clúster común entre marcas.