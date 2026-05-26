Volvo Cars amplía el acceso a la red de supercargadores de Tesla en Europa y Asia-Pacífico

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ha decidido facilitar la recarga pública en Europa y la región de Asia-Pacífico mediante la ampliación del acceso a la red de supercargadores de Tesla.

A partir del cuarto trimestre de este año, los conductores de Volvo podrán utilizar la aplicación de la compañía para cargar sus vehículos Volvo totalmente eléctricos en más de 20.000 estaciones de Supercargadores de Tesla en toda Europa.

Esto ofrece a los conductores un acceso más fácil y cómodo a los Supercargadores de Tesla en 29 países europeos. La mayoría de ellos ubicados en mercados clave como Alemania, Francia, Noruega, el Reino Unido, Suecia, Italia y España.

Volvo Cars también planea adaptar algunos modelos al sistema de carga norteamericano en mercados clave de Asia-Pacífico, concretamente Japón y Corea del Sur, para 2029. Esto permitirá a los conductores de Volvo acceder a la red de Supercargadores de Tesla en esos mercados en el futuro.

Actualmente, los conductores de vehículos eléctricos Volvo ya pueden utilizar la aplicación Volvo Cars en 120.000 puntos de recarga en Norteamérica, incluidos los Supercargadores de Tesla, así como en más de 1,2 millones de puntos de recarga en toda Europa.

"La incorporación de los Supercargadores de Tesla en Europa significa que ahora tienen un acceso aún más fácil a una de las redes de carga rápida más reconocidas. A medida que avanzamos hacia la electrificación total, nuestro objetivo es que la recarga sea sencilla y sin complicaciones, mediante un ecosistema integrado", ha afirmado el director de Soluciones Energéticas, Alejandro Castro Pérez.