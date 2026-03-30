Archivo - Volvo Cars se convertirá en importador exclusivo de coches de Lynk & Co en Europa - LYNK & CO - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars y Geely Auto han firmado un memorando de entendimiento para que la marca de origen sueco sea el importador exclusivo de vehículos Lynk & Co en Europa, siendo ambas firmas pertenecientes al grupo asiático Geely que agrupa otras marcas como Polestar, Zeekr, Lotus, Proton, Farizon y LEVC.

Igualmente, una vez que se produzca la firma del acuerdo final, la entidad sueca será responsable de las operaciones comerciales de la marca Lynk & Co y también utilizará sus propios concesionarios para la venta de coches Lynk & Co en el continente.

Según la compañía, la alianza comercial tiene el objetivo de impulsar los planes de crecimiento de la marca en la región así como incrementar las ventas y los servicios de mantenimiento para los concesionarios asociados de Volvo Cars.

"Con este nuevo acuerdo, aprovecharemos nuestro sistema comercial para respaldar las ambiciones de crecimiento de Lynk & Co en Europa. Al mismo tiempo, permite a Volvo Cars y a nuestros socios minoristas llegar a una base de clientes más amplia. Con el apoyo de nuestros minoristas y nuestra organización comercial, Lynk & Co puede alcanzar su máximo potencial en Europa", ha respaldado el director comercial de Volvo Cars, Erik Severinson.

La responsabilidad del desarrollo global de Lynk & Co, la certificación de productos y las operaciones fuera de Europa permanecerán con la empresa matriz de la marca en China, que es propiedad total de Geely Auto Group.

Este nuevo convenio se basa en gran medida en una colaboración ya existente, en la que los coches de Volvo Cars y Lynk & Co ya se venden a través de los mismos concesionarios en determinados puntos de Europa.