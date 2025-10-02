Volvo Cars eleva sus ventas globales un 1% en septiembre, hasta 63.212 unidades

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ha registrado unas ventas mundiales de 63.212 automóviles en septiembre, lo que supone un incremento del 1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía sueca.

Las ventas totales del periodo de enero a septiembre ascendieron a 514.294 coches a nivel mundial, lo que supone un descenso del 8% en comparación con el mismo periodo de 2024.

En Europa, las ventas alcanzaron los 31.723 coches en septiembre, un 1% más que en el mismo periodo del año anterior. Las ventas de modelos electrificados de Volvo Cars disminuyeron un 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y la cuota de modelos electrificados representó el 61% de todos los coches vendidos en Europa durante septiembre.

Las ventas en EE.UU. aumentaron un 3% en septiembre, totalizando 8.758 coches. Las ventas de modelos eléctricos disminuyeron un 21% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las ventas de Volvo Cars en China alcanzaron los 12.166 coches, un 6% menos que en septiembre de 2024. Las ventas de modelos electrificados se situaron en 2.021 coches vendidos, un 48% más que en el mismo periodo del año anterior.

En septiembre, el Volvo XC60 fue el modelo más vendido con unas ventas de 20.496 coches (2024: 18.096), seguido del XC40/EX40, con unas ventas totales de 15.904 coches (2024: 13.930) y el XC90 con 8.252 coches (2024: 8.546).