Archivo - Volvo Cars gana 259 millones hasta junio tras dejar atrás las pérdidas provocadas por los aranceles - VOLVO - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de origen sueco Volvo Cars ha presentado un beneficio neto atribuible a sus accionistas en el primer semestre del año de 2.866 millones de coras suecas (259,4 millones de euros) frente a las pérdidas de 6.308 millones de coronas suecas (571 millones de euros) que registró un año antes.

Estos datos se acompañan con la vuelta a los números positivos de la firma sueca en el segundo trimestre tras registrar un beneficio neto de 1.256 millones de coronas suecas (113,7 millones de euros) en comparativa con las pérdidas de 7.512 millones de coronas suecas (680 millones de euros) que registró la firma del grupo Geely en el segundo trimestre de 2025, cuando se vio profundamente afectada por la política arancelaria de Estados Unidos en sus modelos producidos tanto en Europa como en China.

Asimismo, el beneficio operativo (Ebit) de la compañía alcanzó la cifra de 1.140 millones de coronas suecas (103,2 millones de euros) frente a las pérdidas operativas de 7.129 millones de coronas suecas (630,5 millones de euros) de un año antes.

Además, su margen Ebit volvió a ser positivo, concretamente hasta el 1,6%, en comparación con el -4,5% de finales del primer semestre de hace un año.

En cuanto a la facturación de la firma, Volvo Cars recortó en un 14,8% su volumen de negocio hasta los 150.289 millones de coronas suecas (13.605 millones de euros).

3.000 EMPLEADOS MENOS

Igualmente, la compañía ha notificado que en los primeros seis meses del año ya han logrado su objetivo anual de 5.000 millones de coronas suecas (452,5 millones) en ahorro de costes indirectos y variables, "seis meses antes de lo previsto", incluida la reducción de aproximadamente 3.000 puestos de trabajo en comparación con el primer semestre de 2025.

"El segundo trimestre pone fin a una turbulenta primera mitad de 2026. El mercado chino se debilitó para nosotros, al igual que el de Estados Unidos, y la incertidumbre global derivada del conflicto en Oriente Medio aumentó. En este entorno externo tan desafiante, avanzamos en nuestras acciones estratégicas, incluyendo la consecución de nuestros objetivos de costes. Esto nos da la confianza de que la segunda mitad del año mejorará en comparación con los seis primeros meses", ha mostrado el presidente y consejero delegado de Volvo Cars, Hakan Samuelsson.

SUS VENTAS CAEN EN TODOS SUS MERCADOS SALVO EUROPA

Volvo Cars registró unas ventas de 324.800 vehículos a escala global en el primer semestre del año, con un descenso del 8% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Durante el primer semestre de 2025, el volumen de ventas de Volvo Cars cayó en todos sus mercados principales, menos en Europa, donde mantuvo sus cifras estables con respecto al año pasado tras comercializar 199.600 unidades entre enero y junio de este año.

No obstante, la compañía sigue sufriendo para mantener cifras en positivo tanto en China como Estados Unidos donde recortó sus entregas en un 27% y en un 12%, respectivamente, tras comercializar 53.200 y 72.000 unidades en estos mercados.