Volvo Cars pausa operaciones en Novo Energy y despide a 75 empleados mientras busca socio tecnológico

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars, propietaria de Novo Energy, ha anunciado una pausa operativa en las operaciones de la unidad de recarga de energía para vehículos eléctricos hasta que encuentre un socio tecnológico externo que le permita mantener su actividad.

Volvo Cars mantiene su ambición a largo plazo de producir baterías para sus coches eléctricos en el área de Gotemburgo, Suecia. Esto requiere un socio tecnológico externo y, durante el último año, Volvo Cars ha llevado a cabo una exhaustiva búsqueda de un nuevo socio. (...) Sin embargo, hasta que no se consiga un nuevo socio tecnológico, Novo Energy ya no puede continuar con sus operaciones como estaba planeado previamente", ha señalado la firma sueca en un comunicado.

Como consecuencia, Novo Energy ha anunciado este martes que se despedirán a 75 empleados de la compañías, cuyas bajas ya han sido notificadas a los sindicatso y la autoridad laboral sueca.

"Esta decisión no se ha tomado a la ligera, pero es necesaria dada la situación actual. La empresa y su propietario, Volvo Cars, agradecen sinceramente a todos los empleados su esfuerzo para que Novo Energy alcance su posición actual", ha aclarado Volvo Cars.

Mientras Volvo Cars continúa buscando un nuevo socio tecnológico, la compañía ha evitado comprometerse a compartir más detalles sobre cuándo podría comenzar la producción de baterías o en qué estructura organizativa podría suceder esto.