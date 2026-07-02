Volvo Cars vende más de 170.000 vehículos en el segundo trimestre, un 5,6% menos, por la caída en China

Archivo - Volvo Cars - VOLVO - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ha registrado ventas globales de 171.501 vehículos en el segundo trimestre de 2026, lo que representa un descenso del 5,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, en medio de un entorno operativo "complejo" que persiste en todas las regiones, especialmente en China.

Sin embargo, las entregas mejoraron con respecto al primer trimestre gracias a la fuerte demanda de los vehículos totalmente eléctricos de la compañía en Europa y a una modesta recuperación en Estados Unidos.

En general, los modelos electrificados (vehículos totalmente eléctricos e híbridos enchufables) representaron el 52% de todos los automóviles vendidos durante el trimestre, hasta sumar un total de 88.392 unidades.

La compañía registró un crecimiento del 14% en las entregas globales de sus vehículos totalmente eléctricos durante el segundo trimestre. Este desempeño se debió al fuerte dinamismo en su principal región, Europa, donde las ventas aumentaron un 25%.

En Europa, las ventas totales alcanzaron los 104.259 automóviles durante el segundo trimestre, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior. Las ventas de modelos electrificados aumentaron un 8% debido al fuerte incremento en las entregas de vehículos totalmente eléctricos. En total, los modelos electrificados representaron el 62% de todos los automóviles vendidos en la región.

En la región de América, las ventas aumentaron un 4%, hasta los 42.630 automóviles, lo que demuestra una recuperación gradual en el mercado estadounidense por segundo mes consecutivo. El mercado en general sigue viéndose afectado por la baja confianza del consumidor, la mayor competencia en el segmento de los SUV y una recuperación más lenta de lo esperado en las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables tras la eliminación de las subvenciones.

En la región de China, las ventas se vieron afectadas negativamente por la creciente presión competitiva, los cambios regulatorios y un entorno macroeconómico débil. Las entregas se situaron en 24.882 coches, un 35% por debajo del mismo periodo del año anterior, lo que refleja la desaceleración general del sector.

Sin embargo, las ventas de modelos electrificados aumentaron un 144%, hasta alcanzar los 9.909 coches, gracias a un incremento del 172% en las entregas de híbridos enchufables debido al aumento de las ventas del XC70 híbrido enchufable de largo alcance.

"Las condiciones generales del mercado siguen siendo difíciles, especialmente en China, pero nos anima el dinamismo de los vehículos totalmente eléctricos en nuestro mayor mercado, Europa", ha declarado el director comercial de Volvo Cars, Erik Severinson.