Volvo Cars vendió 153.316 vehículos hasta marzo, un 11% menos, por las complicaciones del mercado

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MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars vendió 153.316 vehículos a nivel global durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un descenso del 11% respecto al mismo periodo de 2025.

Las ventas de vehículos totalmente eléctricos aumentaron un 12% durante el trimestre, lo que se tradujo en un aumento de la cuota de mercado en el segmento de vehículos 'premium' totalmente eléctricos en la región de Europa y el resto del mundo.

"El impulso positivo en las ventas de vehículos totalmente eléctricos contribuyó a que el primer trimestre terminara con buen pie, a pesar de las complicadas condiciones del mercado", ha subrayado Volvo Cars.

Los vehículos totalmente eléctricos representaron el 23,7% de las ventas totales, mientras que la cuota de modelos híbridos enchufables fue del 23,6%. En general, los modelos electrificados representaron el 47,3% de todos los vehículos vendidos durante el trimestre.

Las cifras de ventas del primer trimestre siguen reflejando los problemas persistentes a los que se enfrenta el sector automovilístico a escala mundial debido a la presión continua sobre los precios, a la incertidumbre de la situación geopolítica, los aranceles y los cambios normativos desfavorables.

"Los vehículos totalmente eléctricos siguen siendo el principal motor de crecimiento para Volvo Cars y para el sector, lo que refuerza nuestra estrategia de crecer y consolidarnos como líderes en el segmento de los vehículos 'premium' totalmente eléctricos", ha comentado el director comercial, Erik Severinson.

En Europa se vendieron 95.335 vehículos durante el primer trimestre, lo que supone un descenso del 2% con respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, las ventas de vehículos totalmente eléctricos aumentaron un 21%, mientras que el total de ventas de modelos electrificados disminyó un 2%. Los vehículos electrificados representaron el 57% del total de vehículos vendidos en la región.

En la región de América, las ventas disminuyeron un 28%, con un total de 29.651 vehículos vendidos, debido a la falta de atracción entre los clientes, agravada por el actual conflicto geopolítico en Oriente Próximo. Las entregas de modelos electrificados disminuyeron un 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior debido al impacto negativo de la eliminación de las subvenciones a los vehículos totalmente eléctricos y a los híbridos enchufables.

Finalmente, las ventas en la región de la Gran China se situaron en 28.330 vehículos, lo que supone un descenso del 17% debido a la competitividad del mercado, los efectos estacionales y la prolongación de las vacaciones por el Año Nuevo chino. Sin embargo, las ventas de modelos electrificados aumentaron un 116%, con 7.604 vehículos vendidos, gracias a un incremento del 146% en las entregas de híbridos enchufables.