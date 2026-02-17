Volvo Trucks alcanza la cifra de 10.000 camiones de gas vendidos en el mundo - VOLVO TRUCKS

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Volvo Trucks, la división de camiones de la marca sueca Volvo, ha anunciado que ha entregado más de 10.000 camiones de gas a nivel mundial desde que la compañía introdujo esta tecnología en 2018.

Desde la compañía destacan que bajo esta propulsión, los camiones pueden recorrer hasta 1.000 kilómetros con un depósito, lo que los hace "muy adecuados para transportes de distribución de larga distancia y regional, así como en operaciones de construcción". Igualmente, enfatizan que "muchos usuarios podrán lograr reducciones de CO2 de hasta el 100%" usando este combustible.

"La tecnología de motores Volvo propulsados con gas es una solución líder en términos de potencia, respuesta del motor y eficiencia de combustible. Vemos un considerable potencial en los camiones de gas como un paso importante en el camino hacia cero emisiones", afirma el responsable de gestión de producto en Volvo Trucks, Jan Hjelmgren.

Entre los mercados con más demanda de este tipo de vehículos, Volvo destaca a Reino Unido como el principal mercado, seguido de Alemania, Suecia, Países Bajos, Noruega y Francia. Asimismo, los camiones propulsados por gas ya se están incorporando en otros mercados como India y América Latina.

Los motores de gas están disponibles para las gamas pesadas Volvo FM, FH y FH Aero de la compañía, y funcionan con gas natural licuado convencional (GNL) o bio-GNL, un gas no fósil derivado de residuos orgánicos que reemplaza al gas natural licuado.

En varios países ya existe una red desarrollada de estaciones de gas y se está también extendiendo la disponibilidad de bio-GNL. Algunos ejemplos son Alemania, Noruega, Finlandia y Suecia, donde ahora todas las estaciones de servicio ofrecen este combustible.