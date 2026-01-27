Volvo Trucks eleva su cuota de mercado en Europa en 2025 al 19%

Un camión de Volvo Trucks - VOLVO TRUCKS

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Volvo Trucks se ha vuelto a posicionar, por segundo año consecutivo, como la primera compañía en cuota de mercado en Europa (que incluye los 27 países de la Unión Europea y Reino Unido, Noruega y Suiza) de camiones pesados (de 16 toneladas o más) en 2025, con un porcentaje del 19%, frente al 17,9% en 2024.

Los mercados con más camiones Volvo registrados durante el año fueron Reino Unido, Francia, Polonia, Alemania y Lituania. Además, a nivel internacional, Volvo Trucks ha sido líder del mercado o la segunda marca más grande en 30 países en 2025.

"Estamos muy orgullosos de ser líderes del mercado europeo por segundo año consecutivo. Nuestro objetivo es ser el mejor socio comercial de nuestros clientes, y ser líderes del mercado es una prueba fehaciente de la confianza que depositan en nosotros. Nos llena de orgullo y quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros clientes y empleados por este gran logro", ha afirmado el presidente de Volvo Trucks, Roger Alm, presidente de Volvo Trucks.

Por modelos, el Volvo FH Aero recibió un total de 33.000 encargos en Europa en 2025. Gracias a una aerodinámica mejorada y a nuevas tecnologías, como los espejos retrovisores con cámara digital de Volvo, el Volvo FH Aero puede ofrecer hasta un 7% más de eficiencia de combustible que el Volvo FH convencional al que sustituyó.