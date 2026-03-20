Xiaomi se deja más de un 8% en Bolsa tras actualizar el SU7, su primer coche 100% eléctrico

Xiaomi SU7 - XIAOMI

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Xiaomi, que cotizan en la bolsa de Hong Kong, cayeron más de un 8% en la sesión bursátil de Hong Kong ante la preocupación de que el nuevo vehículo eléctrico de la compañía, el SU7, afecte a la rentabilidad tras un ligero aumento de precio.

Xiaomi ha presentado una versión actualizada de su primer coche eléctrico, con mejoras en el hardware y la seguridad, en un intento por mantener su competitividad dos años después de su entrada en el saturado mercado chino de los vehículos eléctricos.

El sedán SU7 renovado tendrá un precio de salida de 219.900 yuanes (27.871 euros), aproximadamente un 1,9% más que la versión de primera generación, según declaró el jueves el director ejecutivo de Xiaomi, Lei Jun, durante un evento de presentación retransmitido en directo desde Pekín.

UNA MAYOR AUTONOMÍA Y SENSACIÓN DE LUJO

El nuevo SU7 ofrece una mayor autonomía --superior a los 900 kilómetros en la variante Pro--, un motor más potente y un interior rediseñado que aporta una sensación más lujosa. Las actualizaciones también incluyen manillas de las puertas rediseñadas con desbloqueo mecánico externo, en consonancia con las nuevas normas de seguridad de China que prohibieron las manillas ocultas tras una serie de incidentes mortales.

Todas las variantes del SU7 renovado vendrán equipadas con LiDAR para condiciones de conducción con baja visibilidad y complejas, ampliando así una función de seguridad que antes se limitaba a las versiones de gama alta. Las mejoras de hardware, incluidos los chips, junto con los modelos de IA, impulsarán el sistema de asistencia a la conducción del coche.

El nuevo sedán recibió 15.000 pedidos confirmados en tan solo 34 minutos tras su lanzamiento, según informó Xiaomi. "Hemos realizado preparativos minuciosos con dos meses de antelación para garantizar que todo el mundo pueda recibir su coche lo antes posible", ha afirmado Lei, quien ha prometido entregas más rápidas del nuevo modelo a medida que Xiaomi aumenta la producción.