Xiaomi eleva sus ingresos por la venta de vehículos en el primer trimestre en un 5%

Archivo - Xiaomi SU7 - XIAOMI - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Xiaomi ha aumentado los ingresos por el segmento de vehículos inteligentes en el primer trimestre en un 5,1%, hasta un total 18.100 millones de yuanes (2.287 millones de euros), empujado por el incremento de las entregas, un 6,7% más, superando los 80.000 vehículos entregados en el primer trimestre del año.

Este incremento se debió principalmente al aumento en nuestras entregas de vehículos, parcialmente compensado por la disminución en el precio promedio de venta de vehículos.

En los tres primeros meses del año, "a pesar de las menores entregas del Xiaomi SU7, la firma vendió 80.856 vehículos, un 6,6% más de unidades en términos interanuales.

En total, Xiaomi obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.723 millones de yuanes (600 millones de euros) en el primer trimestre del año, lo que supone una reducción del 56% sobre el mismo dato anotado hace doce meses.

Recientemente, Xiaomi presentó una versión actualizada de su primer coche eléctrico, con mejoras en el hardware y la seguridad, en un intento por mantener su competitividad dos años después de su entrada en el saturado mercado chino de los vehículos eléctricos.