Xiaomi triplica sus ingresos en 2025 por la venta de vehículos, hasta 12.900 millones de euros

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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Xiaomi ha triplicado los ingresos por el segmento de vehículos inteligentes en 2025, hasta lograr una facturación de 103.300 millones de yuanes (12.932 millones de euros), frente a los 32.100 millones de yuanes (4.017 millones de euros) de 2024, un 221% más.

Este incremento de la cifra de negocio es fruto, principalmente, del aumento tanto de sus entregas de vehículos como del precio medio de venta. En concreto, Xiaomi ha entregado un total de 411.082 vehículos, un 200% más.

Las mayores ventas obedecen a la introducción de las series Xiaomi SU7 Ultra y Xiaomi YU7, así como al aumento de las entregas de la serie Xiaomi SU7.

Por su parte, el precio medio de venta de nuestros vehículos eléctricos inteligentes aumentó un 7,1%, pasando de 234.479 yuanes (29.347 euros) por unidad en el ejercicio de 2024 a 251.171 yuanes (31.431 euros) en 2025, debido principalmente a las entregas de los modelos Xiaomi SU7 Ultra y la serie Xiaomi YU7, que presentan un precio medio de venta más elevado.

Recientemente, Xiaomi presentó una versión actualizada del SU7, su primer coche eléctrico, con mejoras en el hardware y la seguridad. El sedán SU7 renovado tendrá un precio de salida de 219.900 yuanes (27.871 euros), aproximadamente un 1,9% más que la versión de primera generación.