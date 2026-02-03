Archivo - Xpeng España abre los pedidos del nuevo G6 en su versión de acceso con tracción trasera 'Standad Range' - XPENG - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca asiática Xpeng ha introducido la apertura de pedidos en España del nuevo Xpeng G6 en su versión de serie con tracción trasera 'RWD Standard Range' desde 41.985 euros en el mercado nacional (incluyendo impuestos, descuentos de la marca y ayudas del Plan CAE).

Este modelo cuenta con baterías LFP de nueva generación de 68,5 kWh y mejora su potencia de carga, que ahora alcanza los 382 kW, casi el doble con respecto a la generación anterior en esta motorización. Por otro lado, la autonomía urbana WLTP para esta versión se sitúa ahora en hasta 634 km (480 km en ciclo combinado).

Además, al igual que las versiones 'RWD Long Range' y 'AWD Performance' que completan la gama del modelo, también se puede cargar del 10% al 80% en solo 12 minutos, colocando al G6 en todas sus versiones como el líder de su categoría en este aspecto.

Este acabado cuenta también con un paquete cerrado de equipamiento que incluye, entre otros, sistema de sonido Xopera 2.0 con 18 altavoces, ajuste eléctrico de los asientos delanteros con memoria y función ventilación y calefacción, sistema de ayuda a la conducción 'Xpilot Assist', techo panorámico ampliado, y un sistema de infoentretenimiento que incluye Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica, una amplia biblioteca de música y vídeos, aplicaciones de entretenimiento y redes sociales.

El sistema también se actualiza mediante actualizaciones periódicas de software que se realizan completamente de forma inalámbrica ('Over-The-Air', OTA) a través de la pantalla central de control de 14,96 pulgadas de alta resolución, junto con un cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas, que ofrecen una experiencia de interacción intuitiva.