Xpeng supera los 1.000 pedidos en España en 2026 y prevé alcanzar los 35 concesionarios - XPENG

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Xpeng España ha alcanzado los 1.000 pedidos en firme en lo que va de 2026, un hito con el que la compañía asiática refuerza su posicionamiento en el mercado nacional de vehículos eléctricos y consolida su crecimiento desde su llegada a España a finales de 2024.

En este contexto, la firma prevé cerrar el ejercicio con más de 35 concesionarios operativos en España, dentro de una estrategia centrada en ampliar su capacidad comercial y de servicio en los principales mercados estratégicos del país.

"Alcanzar los 1.000 pedidos en firme es el reflejo del trabajo conjunto de todo el equipo, de toda nuestra red, del interés creciente por nuestra propuesta de movilidad y de la confianza que los clientes están depositando en la marca", señala el director general de Xpeng España, Ignacio Román.

La compañía tecnológica, especializada en vehículos eléctricos inteligentes, ha destacado igualmente que este crecimiento responde al aumento del "interés de los consumidores españoles" por una nueva generación de automóviles eléctricos "tecnológicos y ultra inteligentes".

La compañía comercializa actualmente en España los modelos G6, G9 y el recientemente incorporado P7+ con precios de salida desde los 44.500 euros en su gama de modelos. Además, Xpeng ha adelantado que continuará ampliando su gama de productos a medio y largo plazo para reforzar su presencia en el mercado español.