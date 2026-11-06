Yangwang alcanza los 500 km/h con el U9 Xtreme y supera el récord de velocidad de un coche en todo el mundo

ABU DABI 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Yangwang, la marca de lujo del Grupo BYD, ha batido su propio récord mundial de velocidad al sobrepasar los 503 km/h con su hiperdeportivo U9 Xtreme, que ha superado los récord Guinness de la mayor velocidad alcanzada por un automóvil de producción en una carrera en una sola dirección y la mayor velocidad para un vehículo eléctrico en las mismas condiciones.

La hazaña ha tenido lugar en la carretera internacional Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11), en la región de Al Dhafra, en Abu Dabi. Al volante se encontraba Marc Basseng, piloto de vehículos deportivos y de resistencia, quien ya había conducido el U9X hasta su anterior récord en las instalaciones de ATP Papenburg, el pasado mes de septiembre.

Este nuevo umbral, perseguido por la industria automotriz durante un siglo, había resultado imposible de alcanzar con los sistemas de propulsión de combustión convencionales. Aprovechando la potencia de los motores totalmente eléctricos y la tecnología de baterías de BYD, los ingenieros de Yangwang han logrado llevar a los automóviles de producción a la era de los más de 500 km/h en apenas tres años desde el inicio del proyecto U9.

"Siempre digo que nuestros ingenieros son jóvenes, audaces y, tal vez, un poco locos. Una vez más, debemos felicitarlos a ellos y a todo el equipo del Yangwang U9X por este increíble avance y por estos asombrosos récords. Alcanzar los 500 km/h es un logro fantástico que sitúa el listón de la propulsión totalmente eléctrica mucho más allá de lo que otros podrían siquiera imaginar", ha destacado la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li.

El primer Yangwang U9 Xtreme fabricado conforme a los estándares de producción fue presentado en la edición de este año del Salón del Automóvil de Pekín.

El acabado de su carrocería incorpora polvo de oro ultrafino, a escala micrométrica, sellado bajo múltiples capas de barniz transparente. La producción del U9X está limitada a solo 30 unidades a nivel mundial. Algunos clientes ya han dado su visto bueno a las especificaciones personalizadas de sus vehículos, avanzando ahora hacia la firma de los contratos y la programación de la producción.

TRES AÑOS DE DETERMINACIÓN E INNOVACIÓN

La trayectoria que ha conducido al mayor logro del U9X ha sido breve para los estándares de la industria automotriz, aunque no ha estado exenta de desafíos. El hiperdeportivo U9 estableció su primer hito en enero de 2024, al alcanzar los 309 km/h en el aeropuerto de Wuhan Hannan, en China; posteriormente, en octubre de ese mismo año, logró una velocidad de 391,94 km/h en el centro de pruebas ATP Papenburg, en Alemania.

El U9X hizo su primera aparición en las mismas instalaciones en agosto de 2025, alcanzando una velocidad máxima de 472,41 km/h; un mes después, regresó para establecer un nuevo récord mundial de velocidad para automóviles de producción, situándolo en 496,22 km/h.

El nuevo récord se ha logrado a lo largo de dos días de pruebas. Se dispuso de un tramo de carretera de 10 km, cuya recta más larga, utilizada para las pruebas de velocidad máxima, era de siete kilómetros. Debido a la proximidad del desierto y al uso habitual de la vía por parte del tráfico convencional, fue necesario barrer la carretera antes de las pruebas de alta velocidad del U9X. Aun así, cada metro del recorrido tuvo que ser inspeccionado minuciosamente para retirar cualquier residuo.

El 31 de octubre se realizaron dos recorridos, alcanzando una velocidad máxima de 490 km/h. Durante la noche, los ingenieros de Yangwang trabajaron en la optimización de los procedimientos de preparación, asegurándose de que las temperaturas de la batería y de los motores fueran las idóneas al inicio de cada prueba al día siguiente.

Asimismo, ajustaron el ángulo del alerón trasero del U9X para aumentar la carga aerodinámica sobre el eje posterior, recalibraron el software de la suspensión para incrementar la amortiguación de rebote -compensando así las ligeras ondulaciones del firme- y ajustaron con precisión la presión de los neumáticos para lograr una mayor estabilidad a altas velocidades.

El 1 de noviembre se llevaron a cabo dos pruebas más. La primera confirmó las mejoras obtenidas en la suspensión, la aerodinámica y el rendimiento de los neumáticos; la segunda permitió establecer el nuevo récord de velocidad de 503,7 km/h.

UNAS ESPECIFICACIONES DE LOS MOTORES MUY CONCRETAS

En el caso del U9 Xtreme, los ingenieros optimizaron las especificaciones de los motores situados en cada rueda, permitiendo alcanzar regímenes de hasta 30.000 rpm (una de las muchas primicias mundiales que presenta este automóvil) e incrementando la potencia de salida a 755 CV (555 kW).

Las técnicas empleadas para lograrlo incluyen el uso del acero al silicio más fino del mundo en producción en serie (0,1 mm) en el estátor -el componente estático clave de cualquier motor eléctrico-, acero al silicio de ultra alta resistencia (970 MPa) en el rótor, y aluminio de grado aeroespacial en la carcasa del motor.

La potencia combinada de los cuatro motores del Yangwang U9 Extreme supera los 3.000 CV, más del doble que la del U9 actual. Esto eleva la relación potencia-peso del U9 Xtreme a unos 1.217 CV por tonelada. Más allá de las cifras de potencia bruta, el sistema de vectorización de par independiente para cada uno de los cuatro motores supervisa continuamente la respuesta del terreno, ajustando el par de cada rueda a una frecuencia extremadamente alta, de más de 100 veces por segundo. Incluso a velocidades elevadas, el sistema mantiene un control absoluto sobre la postura de la carrocería, evitando el deslizamiento de las ruedas o la pérdida de tracción.

Asimismo, el U9 Xtreme conserva la tecnología central Blade Battery, presente en todos los vehículos BYD desde hace más de cuatro años. Esta se caracteriza por una estructura robusta y altamente eficiente en cuanto a espacio, además de utilizar una química de fosfato de hierro y litio (LFP) extremadamente segura. Al combinarse con la plataforma de 1.200 V, la Blade Battery alcanza nuevos niveles en cuanto a capacidad de descarga, rendimiento térmico y tasas de regeneración de energía.